Пермские антимонопольщики запретили рекламу микрофинансовой организации

Как сообщает пресс-служба ведомства, реклама предлагала «займы до зарплаты, финансовую помощь и расчет выгоды для пенсионеров и официально работающих граждан». При этом в рекламном блоке не было информации о процентной ставке, что не позволяло грамотно рассчитать полную стоимость денежного займа.