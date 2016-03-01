Пермские антимонопольщики запретили рекламу микрофинансовой организации

Posted 1 марта 2016, 07:50
Published 1 марта 2016, 07:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермские антимонопольщики запретили рекламу ООО «Микрофинаносвая организация Финансовая помощь Урал» в газете «Ва-Банкъ».
Как сообщает пресс-служба ведомства, реклама предлагала «займы до зарплаты, финансовую помощь и расчет выгоды для пенсионеров и официально работающих граждан». При этом в рекламном блоке не было информации о процентной ставке, что не позволяло грамотно рассчитать полную стоимость денежного займа.
Пермское УФАС запретило данную рекламу и сейчас решает вопрос о привлечении к административной ответственности рекламодателя — микрофинансовую организацию.