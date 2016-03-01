properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2016, 07:50

Published 1 марта 2016, 07:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермские антимонопольщики запретили рекламу микрофинансовой организации

Пермские антимонопольщики запретили рекламу микрофинансовой организации

1 марта 2016, 07:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
В рекламном блоке отсутствовала необходимая для заемщиков информация.

Пермские антимонопольщики запретили рекламу ООО «Микрофинаносвая организация Финансовая помощь Урал» в газете «Ва-Банкъ».

Как сообщает пресс-служба ведомства, реклама предлагала «займы до зарплаты, финансовую помощь и расчет выгоды для пенсионеров и официально работающих граждан». При этом в рекламном блоке не было информации о процентной ставке, что не позволяло грамотно рассчитать полную стоимость денежного займа.

Пермское УФАС запретило данную рекламу и сейчас решает вопрос о привлечении к административной ответственности рекламодателя — микрофинансовую организацию.

Сергей Михеев, начальник отдела контроля финансовых рынков Пермского УФАС России:— Если реклама финансовых услуг, связанных с предоставлением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, она должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита. Довольно часто потребители, привлеченные подобной рекламой, берут на себя кредитные обязательства, которые потом не могут выполнить.
#Происшествия#Уфас
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика