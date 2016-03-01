Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Виктором Басаргиным

Кроме того, Виктор Басаргин встретился с главами ряда министерств. С министром транспорта РФ Максимом Соколовым они поговорили про возведение нового терминала в аэропорту «Большое Савино», в частности, рассматривалась возможность реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также поднимался вопрос строительства моста через Чусовую, реконструкцию трассы «Пермь-Екатеринбург» и развитие аэропорта в Березниках.