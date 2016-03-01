Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Виктором Басаргиным

Posted 1 марта 2016, 04:21
Published 1 марта 2016, 04:21
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора Прикамья Виктора Басаргина. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона и реализации в Прикамье политики импортозамещения.
Кроме того, Виктор Басаргин встретился с главами ряда министерств. С министром транспорта РФ Максимом Соколовым они поговорили про возведение нового терминала в аэропорту «Большое Савино», в частности, рассматривалась возможность реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также поднимался вопрос строительства моста через Чусовую, реконструкцию трассы «Пермь-Екатеринбург» и развитие аэропорта в Березниках.
После этого состоялась еще одно совещание, на этот раз с первым заместителем министра образования и науки России Натальей Третьяк. Вместе они обсудили создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Прикамья и вопросы поддержки научно-исследовательских вузов края.