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Posted 1 марта 2016, 07:52

Published 1 марта 2016, 07:52

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Владимир Гурфинкель подготовит сценарий праздничных мероприятий, посвященных 100-летию ПГНИУ

Владимир Гурфинкель подготовит сценарий праздничных мероприятий, посвященных 100-летию ПГНИУ

1 марта 2016, 07:52
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Сюжет
ПНИПУ
Два месяца главный режиссер Театра-Театра и творческая группа студентов будут разрабатывать сценарий.

Главным постановщиком праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Пермского государственного национального исследовательского университета, запланированных на 13 и 14 октября стал главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Он, в соавторстве с творческой группой студентов, уже приступил к разработке сценария. Первая встреча режиссера и студактива ПГНИУ уже состоялась.

Владимир Гурфинкель заявил, что делать стандартный праздник он не будет. На разработку концепции и сценария планируется потратить два месяца, а затем приступить к реализации праздничных акций, сообщает пресс-центр ПГНИУ.

Пермский университет был учрежден 14 октября 1916 года. Праздничные события в рамках 100-летия пройдут в течение всего года.

#Общество#ПНИПУ
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