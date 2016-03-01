Владимир Гурфинкель подготовит сценарий праздничных мероприятий, посвященных 100-летию ПГНИУ

Главным постановщиком праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Пермского государственного национального исследовательского университета, запланированных на 13 и 14 октября стал главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Он, в соавторстве с творческой группой студентов, уже приступил к разработке сценария. Первая встреча режиссера и студактива ПГНИУ уже состоялась.