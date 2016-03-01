Владимир Гурфинкель подготовит сценарий праздничных мероприятий, посвященных 100-летию ПГНИУ

Posted 1 марта 2016, 07:52
Published 1 марта 2016, 07:52
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Главным постановщиком праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Пермского государственного национального исследовательского университета, запланированных на 13 и 14 октября стал главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Он, в соавторстве с творческой группой студентов, уже приступил к разработке сценария. Первая встреча режиссера и студактива ПГНИУ уже состоялась.
Владимир Гурфинкель заявил, что делать стандартный праздник он не будет. На разработку концепции и сценария планируется потратить два месяца, а затем приступить к реализации праздничных акций, сообщает пресс-центр ПГНИУ.
Пермский университет был учрежден 14 октября 1916 года. Праздничные события в рамках 100-летия пройдут в течение всего года.