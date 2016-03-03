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Posted 3 марта 2016, 11:25

Published 3 марта 2016, 11:25

Modified 2 марта 2023, 16:10

Updated 2 марта 2023, 16:10

В Прикамье задержали участников группировки, отправлявшей девушек в сексуальное рабство зарубеж

3 марта 2016, 11:25
За каждую из жертв члены группировки получали около миллиона рублей, в последствии сумма делилась между всеми участниками группировки, трое из которых - женщины.

Первый отдел по расследованию особо важных дел предъявил обвинение трем женщинам в возрасте от 25 лет до 41 года и двум мужчинам в возрасте от 27 до 33 лет в купле-продаже людей с перемещением потерпевших через границу РФ.

По версии следствия, обвиняемые, проживающие в Пермском крае и граждане одного из государств Персидского залива создали организованную группу для торговли людьми.

Участники группировки из Прикамья вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая девушкам о возможности быстрого заработка за пределами РФ. За денежное вознаграждение девушки якобы должны были оказывать услуги по стимулированию спроса посетителей ресторанов и ночных клубов.

На самом деле, перевезенные потерпевшие были принуждены там к занятию проституцией. За каждую «рабыню» участники получали около одного миллиона рублей, который делили между собой, говорится на сайте ведомства.

Сейчас все пять обвиняемых по решению суда находятся под стражей. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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