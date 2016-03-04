«5 миллионов в день»: дальнобойщиков начали штрафовать за неоплаченный «Платон»

По словам представителя РТИТС, только 15 февраля сотрудники ГИБДД выписали 1 тыс. постановлений о штрафах на сумму около 5 млн рублей. Он уточнил, что подобная статистика наблюдается и в остальные дни. Кроме того, после получения первых штрафов, дальнобойщики массово идут регистрироваться в системе «Платон: «Во многие офисы «Платона» в разных городах приходят пользователи со штрафами и регистрируются в системе. Например, в Кирове, Воронеже, Белгороде, Чебоксарах, Набережных Челнах, Краснодаре», — пояснили в компании.