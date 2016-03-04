«5 миллионов в день»: дальнобойщиков начали штрафовать за неоплаченный «Платон»

Posted 4 марта 2016, 12:30
Published 4 марта 2016, 12:30
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Российских дальнобойщиков начали штрафовать за неоплату проезда по федеральным трассам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании-перевозчики и «РТ-Инвест Траспортные системы» (РТИТС).
По словам представителя РТИТС, только 15 февраля сотрудники ГИБДД выписали 1 тыс. постановлений о штрафах на сумму около 5 млн рублей. Он уточнил, что подобная статистика наблюдается и в остальные дни. Кроме того, после получения первых штрафов, дальнобойщики массово идут регистрироваться в системе «Платон: «Во многие офисы «Платона» в разных городах приходят пользователи со штрафами и регистрируются в системе. Например, в Кирове, Воронеже, Белгороде, Чебоксарах, Набережных Челнах, Краснодаре», — пояснили в компании.
Напомним, система «Платон» заработала с 15 ноября. За каждый пройденный километр пути дальнобойщики должны платить 3,06 рублей. Предположительно, под действие «Платона» попадает 1 млн грузовых автомобилей. Изначально штрафы неплательщикам планировались в размере 450 тыс. рублей в первый раз и 1 млн рублей за повторную неоплату, но президент России Владимир Путин снизил их в 90 раз — до 4,5 и 10 тыс. рублей соответственно.
Кроме того, в декабре прошлого года Владимир Путин вступился за дальнобойщиков, после чего правительству России было поручено к 1 апреля разработать варианты отмены траспортного налога. Они, всвою очередь, выступили против, объяснив это тем, что снижение доходов в федеральный бюджет в таком случае составит порядка 146,2 млрд рублейи предложили изменить законопроект.