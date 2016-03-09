УФАС проверит рекламу КПРФ о «голубых» на нарушение закона

Координатор избирательной кампании отделения КПРФ Юрий Исаев не считает, что был нарушен закон. «В слогане мы намекаем совсем на другое, ведь если у коммунистов базовый цвет — красный, то у других партий в атрибутике есть и голубой, и лазоревый», — уверяет он. Лозунг уже использовался в предвыборных кампаниях КПРФ в разных регионах и в разные годы.