УФАС проверит рекламу КПРФ о «голубых» на нарушение закона

Posted 9 марта 2016,, 10:00
Published 9 марта 2016,, 10:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На прошлой неделе в краевое управление антимонопольной службы поступила жалоба на рекламу КПРФ, которая гласит, что «Лучше красный, чем голубой». Как уточняет газета «Business Class» со ссылкой на представителя ЛГБТ*-сообщества Алексей, такая фраза оскорбляет сексуальное меньшинство. «Думаю, здесь прямой намек на голубой, как цвет представителей нетрадиционной ориентации», — пояснил изданию мужчина.
В УФАС корреспонденту Properm.ru пояснили, что сейчас проводится проверка, которая должна прояснить, является или нет эта фраза нарушением закона «О рекламе». Итоги станут известны не позднее, чем через 30 дней.
Координатор избирательной кампании отделения КПРФ Юрий Исаев не считает, что был нарушен закон. «В слогане мы намекаем совсем на другое, ведь если у коммунистов базовый цвет — красный, то у других партий в атрибутике есть и голубой, и лазоревый», — уверяет он. Лозунг уже использовался в предвыборных кампаниях КПРФ в разных регионах и в разные годы.
Вчера в группе «Подслушано Пермь» была выложена фотография с другим плакатом на Монастырской. На красном фоне с логотипом написано, что КПРФ лучше *** (оскорбительное слово, обозначающее геев). Этот плакат не имеет ничего общего с рекламной кампанией коммунистов, сообщили представители партии.
* Движение признано экстремистским в России.