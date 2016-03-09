В Перми полиция задержала подростка-видеоблогера, который «погрел ноги» у Вечного огня

Posted 9 марта 2016, 10:41
Published 9 марта 2016, 10:41
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Пользователи соцсетей обсуждают поступок пермского видеоблогера, который «погрел» ноги у Вечного огня. Подросток, выкладывающий на Youtube ролики о своей жизни, занимается «творчеством» под псевдонимом Тео Блэйд. Фотография со съемок очередного эпизода была раскритикована, а кадры так и не вошли в финальную версию.
В итоговом видеоролике, опубликованном автором вчера, подросток прыгает на постаменте памятника «Катюша» и смеется над монументом.
По факту размещения в СМИ информации с участием несовершеннолетнего видеоблогера полиция начала проверку. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Артур Гайнанов подтвердил, что подросток задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.