В Перми полиция задержала подростка-видеоблогера, который «погрел ноги» у Вечного огня

Пользователи соцсетей обсуждают поступок пермского видеоблогера, который «погрел» ноги у Вечного огня. Подросток, выкладывающий на Youtube ролики о своей жизни, занимается «творчеством» под псевдонимом Тео Блэйд. Фотография со съемок очередного эпизода была раскритикована, а кадры так и не вошли в финальную версию.