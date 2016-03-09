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Posted 9 марта 2016, 10:41

Published 9 марта 2016, 10:41

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

В Перми полиция задержала подростка-видеоблогера, который «погрел ноги» у Вечного огня

9 марта 2016, 10:41
Сейчас полиция Кировского района проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Пользователи соцсетей обсуждают поступок пермского видеоблогера, который «погрел» ноги у Вечного огня. Подросток, выкладывающий на Youtube ролики о своей жизни, занимается «творчеством» под псевдонимом Тео Блэйд. Фотография со съемок очередного эпизода была раскритикована, а кадры так и не вошли в финальную версию.

В итоговом видеоролике, опубликованном автором вчера, подросток прыгает на постаменте памятника «Катюша» и смеется над монументом.

Андрей Каменских, руководитель пресс-службы администрации Перми:— В администрации Кировского района сказали, что направили заявление в полицию по поводу «развлечений» молодого человека у Вечного огня и памятника «Катюше». Любитель «попиариться» на фоне памятников воинской славы задержан, решается вопрос с наказанием. Как только появится более полная информация, сообщим.

По факту размещения в СМИ информации с участием несовершеннолетнего видеоблогера полиция начала проверку. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Артур Гайнанов подтвердил, что подросток задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#Происшествия#Вандализм#Вандалы
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