На Восточном обходе Перми появятся фонари за 18,5 млн рублей

Posted 11 марта 2016, 11:35
Published 11 марта 2016, 11:35
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Сведения об открытом аукционе на выполнение работ по устройству наружного электроосвещения на автомобильной дороге «Восточный обход», II очередь строительства, участок км 18 — км 23 (транспортная развязка в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь-Жебреи») размещены на портале госзакупок. Начальная цена договора составляет 18,42 млн рублей. В качестве источника финансирования названы субсидии бюджетному учреждению из бюджета Пермского края.
По данным аукционной документации, заявки будут приниматься до 18 марта, а сам аукцион пройдет 28 марта 2016 года. Дата старта работ — открытая, с момента заключения контракта. Финишировать подрядчику необходимо в октябре 2016 года. В стоимость контракта включены все необходимые виды работ, в том числе и благоустроительные. Среди требований к материалам техзадание контракта содержит пункт о длительном сроке службы фонарей: «не менее 10 лет».
Напомним, реконструкция участка 18–23 км Восточного обхода Перми должна была завершиться осенью 2015 года, однако из-за перераспределения финансирования продолжилась до осени 2016 года. По данным краевого управления дорог, завершение реконструкции этого участка запланировано на сентябрь. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь — Жебреи». Сам Восточный обход на участке с 18 по 23 км станет четырехполосным, с разделительным барьерным ограждением для безопасности дорожного движения. Строительство ведет ОАО «Пермдорстрой». Стоимость контракта составляет 1,24 млрд рублей.