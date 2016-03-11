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Posted 11 марта 2016, 11:35

Published 11 марта 2016, 11:35

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

На Восточном обходе Перми появятся фонари за 18,5 млн рублей

11 марта 2016, 11:35
Сюжет
Пермские дороги
Краевые власти объявили аукцион на выполнение работ по устройству освещения на Восточном обходе в районе развязки с дорогой «Пермь-Жебреи».

Сведения об открытом аукционе на выполнение работ по устройству наружного электроосвещения на автомобильной дороге «Восточный обход», II очередь строительства, участок км 18 — км 23 (транспортная развязка в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь-Жебреи») размещены на портале госзакупок. Начальная цена договора составляет 18,42 млн рублей. В качестве источника финансирования названы субсидии бюджетному учреждению из бюджета Пермского края.

По данным аукционной документации, заявки будут приниматься до 18 марта, а сам аукцион пройдет 28 марта 2016 года. Дата старта работ — открытая, с момента заключения контракта. Финишировать подрядчику необходимо в октябре 2016 года. В стоимость контракта включены все необходимые виды работ, в том числе и благоустроительные. Среди требований к материалам техзадание контракта содержит пункт о длительном сроке службы фонарей: «не менее 10 лет».

Напомним, реконструкция участка 18–23 км Восточного обхода Перми должна была завершиться осенью 2015 года, однако из-за перераспределения финансирования продолжилась до осени 2016 года. По данным краевого управления дорог, завершение реконструкции этого участка запланировано на сентябрь. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь — Жебреи». Сам Восточный обход на участке с 18 по 23 км станет четырехполосным, с разделительным барьерным ограждением для безопасности дорожного движения. Строительство ведет ОАО «Пермдорстрой». Стоимость контракта составляет 1,24 млрд рублей.

#Авто#Пермские дороги#Восточный обход
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