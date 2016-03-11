На Восточном обходе Перми появятся фонари за 18,5 млн рублей

Напомним, реконструкция участка 18–23 км Восточного обхода Перми должна была завершиться осенью 2015 года, однако из-за перераспределения финансирования продолжилась до осени 2016 года. По данным краевого управления дорог, завершение реконструкции этого участка запланировано на сентябрь. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении с автомобильной дорогой «Пермь — Жебреи». Сам Восточный обход на участке с 18 по 23 км станет четырехполосным, с разделительным барьерным ограждением для безопасности дорожного движения. Строительство ведет ОАО «Пермдорстрой». Стоимость контракта составляет 1,24 млрд рублей.