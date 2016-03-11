В поисках общего языка. Краевые власти предложили строителям создать совет для решения накопившихся проблем

Posted 11 марта 2016, 04:19
Published 11 марта 2016, 04:19
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов предложил председателю совета ассоциации «Пермские строители» и генеральному директору «СтройПанельКомплект» Виктору Суетину создать совместный совет для решения накопившихся проблем у строителей.
Виктор Суетин в беседе с Properm.ru, в свою очередь, задался вопросом, зачем заниматься нагромождением и плодить советы, если и так существуют группы и комиссии, в которых работают профессионалы своего дела.
Предложению Тушнолобова предшествовало выступление Суетина, в котором он заявил, что пока строители и власти плохо слышат друг друга.
В своем выступлении председатель «Пермских строителей» сказал, что «кризис сегодня больно бьет по строителям», и обозначил список проблем, которые, по его словам, «нужно было решать еще вчера». Суетин, в частности, настаивал на том, что строителям и властям нужно совместно решать инфраструктурные проблемы, и пожаловался на то, что в регионе нет человека, к которому можно приходить с этими вопросами. Подробнее об этом — читайте в материале на Properm.ru, который выйдет сегодня, 11 марта, в 10:00.