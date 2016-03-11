В поисках общего языка. Краевые власти предложили строителям создать совет для решения накопившихся проблем

В своем выступлении председатель «Пермских строителей» сказал, что «кризис сегодня больно бьет по строителям», и обозначил список проблем, которые, по его словам, «нужно было решать еще вчера». Суетин, в частности, настаивал на том, что строителям и властям нужно совместно решать инфраструктурные проблемы, и пожаловался на то, что в регионе нет человека, к которому можно приходить с этими вопросами. Подробнее об этом — читайте в материале на Properm.ru, который выйдет сегодня, 11 марта, в 10:00.