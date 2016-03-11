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Posted 11 марта 2016, 04:19

Published 11 марта 2016, 04:19

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

В поисках общего языка. Краевые власти предложили строителям создать совет для решения накопившихся проблем

В поисках общего языка. Краевые власти предложили строителям создать совет для решения накопившихся проблем

11 марта 2016, 04:19
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Предложение о создании совета сделал Геннадий Тушнолобов в ответ на выступление Виктора Суетина, в котором он обозначил проблемы в строительной отрасли.

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов предложил председателю совета ассоциации «Пермские строители» и генеральному директору «СтройПанельКомплект» Виктору Суетину создать совместный совет для решения накопившихся проблем у строителей.

Геннадий Тушнолобов:— В рамках совета наметим дорожную карту, включим кого надо, будем собираться сколько надо, можно 2–3 раза в месяц, каждые 10 дней. Только я очень прошу сделать всё на высокопрофессиональном уровне. В итоге мы найдем общий язык.

Виктор Суетин в беседе с Properm.ru, в свою очередь, задался вопросом, зачем заниматься нагромождением и плодить советы, если и так существуют группы и комиссии, в которых работают профессионалы своего дела.

Предложению Тушнолобова предшествовало выступление Суетина, в котором он заявил, что пока строители и власти плохо слышат друг друга.

В своем выступлении председатель «Пермских строителей» сказал, что «кризис сегодня больно бьет по строителям», и обозначил список проблем, которые, по его словам, «нужно было решать еще вчера». Суетин, в частности, настаивал на том, что строителям и властям нужно совместно решать инфраструктурные проблемы, и пожаловался на то, что в регионе нет человека, к которому можно приходить с этими вопросами. Подробнее об этом — читайте в материале на Properm.ru, который выйдет сегодня, 11 марта, в 10:00.

#Недвижимость#Мнения#Тушнолобов#Строители
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