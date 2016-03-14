На конкурсе «Грани успеха» PAN City Group получил несколько почетных наград

Напомним, что конкурс инноваций и достижений на рынке недвижимости и строительства «Грани успеха» проводится в течение девяти лет. Это особый конкурс, который справедливо называют одним из самых значимых в сфере недвижимости в Пермском крае. Прежде всего, потому, что самой важной мерой для настоящего профессионала является оценка его коллег. В конкурсе «Грани успеха» оценка достижений компаний производится именно профессионалами. В состав экспертных групп и в Экспертный совет конкурса «Грани успеха» вошли руководители крупнейших компаний Пермского края, крупные общественные деятели, первые лица Администрации Перми.