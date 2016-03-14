На конкурсе «Грани успеха» PAN City Group получил несколько почетных наград

Posted 14 марта 2016, 11:56
Published 14 марта 2016, 11:56
Modified 2 марта 2023, 16:08
Updated 2 марта 2023, 16:08
11 марта в рамках XI Международного Камского форума состоялся конкурс достижений и инноваций в сфере недвижимости и строительства «Грани успеха».
Компания PAN City Group была награждена специальными дипломами в категориях «Лучшая управляющая компания», «Лучшая компания на рынке консалтинга и оценки в Пермском крае», «Лучшая компания на рынке коммерческой недвижимости».
Экспертным советом конкурса особо были отмечены успешное внедрение компанией PAN City Group в 2015-ом инновационной Программы лояльности в управлении коммерческими объектами недвижимости, качественное оказание полного цикла услуг в недвижимости и активная общественная деятельность PAN City Group, направленная на формирование цивилизованного рынка недвижимости.
Напомним, что конкурс инноваций и достижений на рынке недвижимости и строительства «Грани успеха» проводится в течение девяти лет. Это особый конкурс, который справедливо называют одним из самых значимых в сфере недвижимости в Пермском крае. Прежде всего, потому, что самой важной мерой для настоящего профессионала является оценка его коллег. В конкурсе «Грани успеха» оценка достижений компаний производится именно профессионалами. В состав экспертных групп и в Экспертный совет конкурса «Грани успеха» вошли руководители крупнейших компаний Пермского края, крупные общественные деятели, первые лица Администрации Перми.