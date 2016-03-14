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Posted 14 марта 2016, 11:34

Published 14 марта 2016, 11:34

Modified 9 января, 13:43

Updated 9 января, 13:43

Плохие дороги? По плану администрации к 2018 году 76% дорог Перми не будут соответствовать нормативам

Плохие дороги? По плану администрации к 2018 году 76% дорог Перми не будут соответствовать нормативам

14 марта 2016, 11:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
У города нет денег, чтобы содержать дороги в нормальном состоянии — говорят депутаты. Все дело в том, что мы и раньше не ремонтировали дороги теми темпами, которыми было нужно — объясняет начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми.

В конце прошлого года Пермская городская Дума утвердила значение целевых показателей деятельности администрации Перми на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов. В списке 75 пунктов, по которым глава администрации города будет отчитываться о результатах своей работы.

Впервые этот документ был принят в конце 2012 года. Тогда депутаты решили, что нужно законодательно прописать четкие и понятные критерии оценки работы исполнительной власти города.

Что в документе?

Целевые показатели разделены на четыре блока: социальная политика, экономическое развитие, создание комфортной среды проживания (кстати, самый большой блок) и управление ресурсами.

Среди задач, которые ставит перед собой администрация города, повышение рождаемости, генерация доходов населения, создание комфортного жилья, обеспечение экологической безопасности и много другое.

Ряд показателей вызывает вопросы. Например, «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми». Проще говоря, какой процент дорог, отвечающих ГОСТу, у нас останется к 2016, 2017 и 2018 годам.

Что смущает?

В 2014 году этот показатель был равен 59%, в 2015 — 38,5%, к 2018 году администрация запланировала, что в городе останется лишь 24,2% дорог, которые будут соответствовать ГОСТу.

Снижение показателей смутило не только журналистов. По словам депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова, показатель «стал предметом достаточно серьезного внимания» депутатов, а глава администрации Перми Дмитрий Самойлов даже «взял на себя повышенные обязательства, сохранить имеющиеся цифры и сделать все, чтобы они не ухудшились».

Несмотря на внимание депутатов и обязательства Самойлова, показатели все же утвердили. И утвердили их с ухудшением.

 

 

Депутаты, с которыми удалось связаться журналисту Properm.ru, объясняют «снижение планки» отсутствием денег в городском бюджете.

По словам члена думской комиссии, которая следит за решением городской администрацией вопросов в дорожной сфере, Вячеслава Григорьева, депутаты прекрасно понимают, что на дороги город тратит недостаточно: «Процент нормативного содержания дорог уменьшается потому, что мы тратим на них мало денег. Будем больше тратить денег — будут дороги хорошие. Меньше — процент ненормативного состояния будет расти».

Бюджет не резиновый, но для того, чтобы хотя бы поддерживать дороги на том уровне, который есть сейчас, требуются большие финансовые вложения — объясняют депутаты.

 

Александр Филиппов, депутат Пермской городской Думы: — Это очень серьезный и денежноемкий показатель. Ежегодно требуются сотни миллионов рублей. Эта цифра даже для такого серьезного бюджета, коим является бюджет города Перми, очень существенная и болезненная. Просто выделить ее для того, чтобы делать все исходя из нормативов — невозможно. Мы просто не сбалансируем бюджет по другим направлениям.

 

 

Вячеслав Григорьев: — Бюджет неприятный — мы понимаем, что мало тратим на дороги, но он такой, какой есть. Мы находимся в рамках: из бюджета надо и дома расселять, и зарплаты платить, и компенсировать убытки перевозчикам… Тут простая математика, прямая зависимость.

 

В докризисном 2012 году главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал, что для полноценного развития дорожной сети Перми ежегодно требуется 3,6 млрд рублей, для «поддержания на плаву» — 1,2 млрд рублей.

 

Матвей Чувашов: — Для того, чтобы поддержать автомобильные дороги в том состоянии, которое сейчас есть, нам необходимо ежегодно 1,2 млрд рублей. Для того, чтобы появилась какая-то динамика, 10–15 процентов улучшения, нужна сумма 1,8 млрд. А для того, чтобы полноценно развиваться, реконструировать существующие дороги, планировать развязки, нам надо 3,6 млрд рублей ежегодно.

 

Тогда таких денег не было, нет их и сейчас. Согласно бюджету, утвержденному на 2016 год, на «Дорожный фонд» город выделил 2,7 млрд рублей. В 2017 году в бюджете планируется увеличение этой статьи расходов до 2,9 млрд рублей, но даже при этом росте администрация планирует падение доли дорог в нормативном состоянии.

 

 

Эксперт, который пожелал остаться неназванным, уверен — сейчас на полноценное развитие дорожной сети требуется даже не 3 млрд рублей. Нужно компенсировать все то, что было «недоремонтировано» в течение как минимум последних 10 лет.

 

Эксперт Properm.ru: — Предположим, что у нас в городе сейчас все дороги находятся в нормативном состоянии. Какая-то 10 лет назад строилась, у нее в этом году выходит нормативный срок, какая-то пять лет назад, у нее — через пять лет. Все они находятся в нормативном состоянии. Если даже предположить, что все дороги у нас в нормативном состоянии, и посмотреть какой объем нужно выполнять по капитальному и текущему ремонту, окажется, что мы его не выполняем в разы.

 

О «недоремонте» Properm.ru рассказал и начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий Дашкевич.

 

Анатолий Дашкевич: — Снижение планового показателя доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, обусловлен так называемым «недоремонтом» дорог. Это когда дороги ремонтируются. Но не в том объеме в котором необходимо. За год изнашивается от 1 до 2,5 см верхнего слоя дорожного полотна, и его нужно планомерно менять. Если пропускается нормативный срок ремонта, дорога начинает разрушаться. Сейчас эти сроки не соблюдаются нигде в России, за исключением Москвы. Так, если в советские времена ежегодно в Перми ремонтировалось и реконструировалось по 2 млн кв. метров дорог, то 2010-е, даже во времена экономического роста, дорожный ремонт не проводился теми темпами, которые необходимы. А ежегодно нужно ремонтировать не менее 1 млн квадратов. Разница между показателями — это так называемый «недоремонт», и с каждым годом он растет. Сейчас эта цифра составляет 3 — 4 млн квадратов.

 

Что делать с показателями и будут ли деньги?

Показатели были приняты Думой в конце декабря 2015. Решение об утверждении показателей за подписью главы Перми Игоря Сапко вступило в силу 1 января 2016 года. Однако эти цифры можно изменить, говорит Александр Филиппов.

 

Александр Филиппов: — Любые показатели, если мы их приняли, можем и поменять. Другое дело, что нужна реальная работа, чтобы достичь этих результатов. Иначе смысла в этом нет никакого. Надо понимать в части бюджетного планирования, какое количество ресурсов необходимо заложить, затратить для того, чтобы хотя бы обеспечить не ухудшение ситуации в части дорожного покрытия.

 

Финансовый вопрос остается открытым. Где взять дополнительные деньги на дороги депутаты пока не знают.

 

Вячеслав Григорьев: — Если экономическая ситуация в стране стабилизируется, если у нас появятся источники финансирования, которые мы сможем тратить на дороги — состояние улучшится. Но я такую вещь прогнозировать не берусь, поскольку думаю, что этого не будет.

 

По словам Филиппова, администрация города и сама «озадачена этими вопросами и в ближайшее время должна выйти к депутатам с какими-то предложениями».

#Спецпроекты#Авто#Пермские дороги
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