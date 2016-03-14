Плохие дороги? По плану администрации к 2018 году 76% дорог Перми не будут соответствовать нормативам

Тогда таких денег не было, нет их и сейчас. Согласно бюджету, утвержденному на 2016 год, на «Дорожный фонд» город выделил 2,7 млрд рублей. В 2017 году в бюджете планируется увеличение этой статьи расходов до 2,9 млрд рублей, но даже при этом росте администрация планирует падение доли дорог в нормативном состоянии.