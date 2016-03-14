Плохие дороги? По плану администрации к 2018 году 76% дорог Перми не будут соответствовать нормативам

Posted 14 марта 2016, 11:34
Published 14 марта 2016, 11:34
Modified 9 января, 13:43
Updated 9 января, 13:43
В конце прошлого года Пермская городская Дума утвердила значение целевых показателей деятельности администрации Перми на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов. В списке 75 пунктов, по которым глава администрации города будет отчитываться о результатах своей работы.
Впервые этот документ был принят в конце 2012 года. Тогда депутаты решили, что нужно законодательно прописать четкие и понятные критерии оценки работы исполнительной власти города.
Целевые показатели разделены на четыре блока: социальная политика, экономическое развитие, создание комфортной среды проживания (кстати, самый большой блок) и управление ресурсами.
Среди задач, которые ставит перед собой администрация города, повышение рождаемости, генерация доходов населения, создание комфортного жилья, обеспечение экологической безопасности и много другое.
Ряд показателей вызывает вопросы. Например, «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми». Проще говоря, какой процент дорог, отвечающих ГОСТу, у нас останется к 2016, 2017 и 2018 годам.
В 2014 году этот показатель был равен 59%, в 2015 — 38,5%, к 2018 году администрация запланировала, что в городе останется лишь 24,2% дорог, которые будут соответствовать ГОСТу.
Снижение показателей смутило не только журналистов. По словам депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова, показатель «стал предметом достаточно серьезного внимания» депутатов, а глава администрации Перми Дмитрий Самойлов даже «взял на себя повышенные обязательства, сохранить имеющиеся цифры и сделать все, чтобы они не ухудшились».
Несмотря на внимание депутатов и обязательства Самойлова, показатели все же утвердили. И утвердили их с ухудшением.
Депутаты, с которыми удалось связаться журналисту Properm.ru, объясняют «снижение планки» отсутствием денег в городском бюджете.
По словам члена думской комиссии, которая следит за решением городской администрацией вопросов в дорожной сфере, Вячеслава Григорьева, депутаты прекрасно понимают, что на дороги город тратит недостаточно: «Процент нормативного содержания дорог уменьшается потому, что мы тратим на них мало денег. Будем больше тратить денег — будут дороги хорошие. Меньше — процент ненормативного состояния будет расти».
Бюджет не резиновый, но для того, чтобы хотя бы поддерживать дороги на том уровне, который есть сейчас, требуются большие финансовые вложения — объясняют депутаты.
В докризисном 2012 году главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал, что для полноценного развития дорожной сети Перми ежегодно требуется 3,6 млрд рублей, для «поддержания на плаву» — 1,2 млрд рублей.
Тогда таких денег не было, нет их и сейчас. Согласно бюджету, утвержденному на 2016 год, на «Дорожный фонд» город выделил 2,7 млрд рублей. В 2017 году в бюджете планируется увеличение этой статьи расходов до 2,9 млрд рублей, но даже при этом росте администрация планирует падение доли дорог в нормативном состоянии.
Эксперт, который пожелал остаться неназванным, уверен — сейчас на полноценное развитие дорожной сети требуется даже не 3 млрд рублей. Нужно компенсировать все то, что было «недоремонтировано» в течение как минимум последних 10 лет.
О «недоремонте» Properm.ru рассказал и начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолий Дашкевич.
Показатели были приняты Думой в конце декабря 2015. Решение об утверждении показателей за подписью главы Перми Игоря Сапко вступило в силу 1 января 2016 года. Однако эти цифры можно изменить, говорит Александр Филиппов.
Финансовый вопрос остается открытым. Где взять дополнительные деньги на дороги депутаты пока не знают.
По словам Филиппова, администрация города и сама «озадачена этими вопросами и в ближайшее время должна выйти к депутатам с какими-то предложениями».