Герман Греф: «нынешний курс рубля слишком низкий»

Posted 16 марта 2016, 09:34
Published 16 марта 2016, 09:34
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Текущий курс рубля является «слишком низким», заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg. По его словам, стоимость доллара в 70 рублей является не самой лучшей для российских компаний, пишет РБК. «Если бы курс был на уровне около 60 рублей за доллар, это был бы более комфортный уровень для всех компаний, госбюджета, всех игроков на российском рынке», — считает банкир.
Такой курс является хорошим для российского экспорта, но мешает проводить необходимые для модернизации закупки за рубежом: «Для российского экспорта текущая ситуация очень хорошая. Но если вести речь о модернизации, мы должны говорить об инвестициях, что автоматически означает: мы должны много оборудования закупать за рубежом. Сильная валюта тут нам не поможет», — отметил Герман Греф.
Кроме того, глава Сбербанка недоволен методами Банка России, которые дестимулируют привлечение российскими банками средств в валюте. Он назвал их «административными методами подтолкнуть инвестиционную активность» компаний, которая «вряд ли даст результаты», отмечает агентство.
«Я против любых подстегиваний: у нас эти все истории со снижением ставок, с заливанием дешевой ликвидностью не работают. Проблема в том, что нет достаточного количества инвестиционных проектов, которые можно финансировать», — подчеркнул Греф.