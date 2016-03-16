Герман Греф: «нынешний курс рубля слишком низкий»

Текущий курс рубля является «слишком низким», заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg. По его словам, стоимость доллара в 70 рублей является не самой лучшей для российских компаний, пишет РБК. «Если бы курс был на уровне около 60 рублей за доллар, это был бы более комфортный уровень для всех компаний, госбюджета, всех игроков на российском рынке», — считает банкир.