В Добрянке 18-летний молодой человек убил ножом свою маму

Posted 16 марта 2016, 03:10
Published 16 марта 2016, 03:10
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Доказательства, собранные следственным отделом Добрянки, признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю Добрянского района.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2015 года молодой человек, находясь в одном из домов, расположенных в Вильве Добрянского района,поссорившись со своей 44-летней матерью, он несколько раз ударил ее ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.