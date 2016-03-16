В Добрянке 18-летний молодой человек убил ножом свою маму

Следствие и суд установили, что в сентябре 2015 года молодой человек, находясь в одном из домов, расположенных в Вильве Добрянского района,поссорившись со своей 44-летней матерью, он несколько раз ударил ее ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.