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Posted 16 марта 2016, 03:10

Published 16 марта 2016, 03:10

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Добрянке 18-летний молодой человек убил ножом свою маму

16 марта 2016, 03:10
Суд назначил преступника девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Доказательства, собранные следственным отделом Добрянки, признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю Добрянского района.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2015 года молодой человек, находясь в одном из домов, расположенных в Вильве Добрянского района,поссорившись со своей 44-летней матерью, он несколько раз ударил ее ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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