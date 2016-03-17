«ПМУ» в 2015 году в два раза увеличили налоговые отчисления

Posted 17 марта 2016, 13:00
Published 17 марта 2016, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Об этом и других итогах работы АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») за прошедший год рассказал на пресс-конференции директор предприятия Алексей Аверьянов. В частности, он сообщил журналистам, что в 2015 году мощности завода были загружены на 100%. Это позволило достичь выработки продукции на уровне предыдущего года — в объеме 864 тыс. тонн.
Выручка АО «Минеральные удобрения» в 2015 году составила 14 млрд 759 млн рублей, что превышает показатель 2014 года на 30%. Чистая прибыль в минувшем году зафиксирована на уровне 7 млрд 489 млн рублей, что на 44% выше, чем в 2014 году. Налоговые отчисления «ПМУ» в бюджеты всех уровней и страховые взносы в 2015 году составили 1 млрд 987 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2014 году. В основном увеличение зафиксировано по налогу на прибыль. Рост финансовых показателей связан со стабильно высоким уровнем производства и с ростом курса мировых валют.
На пермских «Минеральных удобрениях» трудится более 800 человек. По большей части это высококвалифицированный персонал. Компании важно сохранить его, обеспечить преемственность, поэтому работникам предлагается достойная зарплата, хорошие условия труда и серьезный социальный пакет. На предприятиях «УРАЛХИМа» регулярно производится индексация оплаты труда и в 2015 году на «ПМУ» средняя зарплата работников составила 55480 рублей. По итогам 2016 года она должна приблизиться к отметке в 60,5 тыс. рублей, что значительно выше, чем в среднем по отрасли.
Также особое внимание на предприятии уделяется повышению комфорта рабочих помещений — в них регулярно проводится ремонт, приобретается современное оборудование и бытовая техника. В ходе проверок санитарно-бытовых условий на «ПМУ» всегда готовы показать комиссии любое подразделение, так как все помещения завода содержатся на должном уровне. Результатом этой работы является отсутствие в 2015 году зафиксированных на предприятии случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В ходе экскурсии по производственной площадке представители СМИ посетили цех химической подготовки сырья, где смогли увидеть новую установку обратного осмоса. Благодаря ее внедрению предприятие оптимизировало процесс подготовки воды для производства пара высокого давления. Далее журналисты посетили ремонтно-механическое производство, парк станков которого постоянно обновляется. Гости смогли пообщаться с сотрудниками подразделения и оценить условия в рабочих и бытовых помещениях цеха.