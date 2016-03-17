«ПМУ» в 2015 году в два раза увеличили налоговые отчисления

Выручка АО «Минеральные удобрения» в 2015 году составила 14 млрд 759 млн рублей, что превышает показатель 2014 года на 30%. Чистая прибыль в минувшем году зафиксирована на уровне 7 млрд 489 млн рублей, что на 44% выше, чем в 2014 году. Налоговые отчисления «ПМУ» в бюджеты всех уровней и страховые взносы в 2015 году составили 1 млрд 987 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2014 году. В основном увеличение зафиксировано по налогу на прибыль. Рост финансовых показателей связан со стабильно высоким уровнем производства и с ростом курса мировых валют.