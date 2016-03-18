properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2016, 09:00

Published 18 марта 2016, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Авто Республика, официальный дилер SKODA, и пермяки встретили весну!

18 марта 2016, 09:00
Каждый год мы с нетерпением ждем первые теплые весенние дни. В канун Международного женского дня, Авто Республика, традиционно привнесла яркий акцент на улицы Перми и провела самую красивую и любимую акцию «Цветочный патруль».

В этот раз Праздничный патруль возглавил многофункциональный и практичный кроссовер ŠKODA Yeti с полным багажником нежных тюльпанов! Автомобиль ŠKODA Yeti привнес в город атмосферу праздника и ознаменовал начало весны и, конечно, праздника — 8 марта. В самых оживленных местах города мужская половина дилерского центра поздравила добрыми словами и пожеланиями большое количество дам и преподнесла приятные сюрпризы!

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика