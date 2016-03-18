Авто Республика, официальный дилер SKODA, и пермяки встретили весну!

В этот раз Праздничный патруль возглавил многофункциональный и практичный кроссовер ŠKODA Yeti с полным багажником нежных тюльпанов! Автомобиль ŠKODA Yeti привнес в город атмосферу праздника и ознаменовал начало весны и, конечно, праздника — 8 марта. В самых оживленных местах города мужская половина дилерского центра поздравила добрыми словами и пожеланиями большое количество дам и преподнесла приятные сюрпризы!