«Гордый. Настоящий. Твой» В Перми прошел очередной «митинг студентов и бюджетников»

Posted 18 марта 2016, 15:57
Published 18 марта 2016, 15:57
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Подготовка к митингу началась заранее — накануне на площади перед «театром-Театром» выросла сцена, в дальнем углу площади появился ряд биотуалетов. Сегодня утром территория была огорожена, по всему периметру прогуливались наряды полиции.
Организаторами митинга-концерта выступили председатель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, руководитель краевого отделения «Молодой гвардии Единой России» Станислав Шевцов и председатель правления Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин.
Автобусы высаживают людей на перекрытом сотрудниками ГИБДД отрезке Борчанинова, часть автобусов остается стоять на Петропавловской.
На входе у рамки металлодетектора толпа. Молодой человек и девушка раздают из картонной коробки российский триколор с булавкой. Полицейские проверяют сумки пришедших.
«Как среди этой толпы найти наших? » — два парня проходят через рамку и направляются к сцене. У одного из них в руках пакет с символикой «Протон-ПМ».
Сегодня здесь представители многих предприятий: «Протон-ПМ», «Телта», «Мотовилихинские заводы».
Много студентов, встречаются даже школьники. Все здесь, конечно, добровольно.
— Нас колледж пригласил, — рассказывает юноша.
Пригласили, продолжает молодой человек, вместо четырех пар посетить этот митинг. Отказывать он, как и его знакомые, не стал.
Та же ситуация и с трудящимися. На работе предложили посетить митинг, не отказываться же из-за того, что проходит он в рабочее время.
Однако не все пришли на митинг, чтобы прогулять работу или учебу — есть и те, кто искренне считает этот день праздничным.
Вместе с женщиной на митинг приехали 50 человек — все жители микрорайона Крым. С поездкой помог местный ТОС, который и заказал для митингующих автобус.
География участников выходит далеко за рамки города: Краснокамский район, Кунгур, Оса…
Спустя 20 минут после начала мероприятия большая часть пришедших покинула площадь — на улице повалил снег. Часть митингующих отвлекла на себя ярмарка сельскохозяйственной продукции, которую почему-то решили приурочить к этому знаменательному событию.
В своей заявке организаторы указывали, что мероприятие посетят 10 тыс. человек и ни человеком больше.
По данным, которые разместила у себя на сайте пресс-служба губернатора Пермского края, отметить вторую годовщину воссоединения с Крымом пришло более 10,5 тыс. жителей Пермского края.
Визуально — народу было меньше, чем на прошлогоднем митинге. Тогда официальная цифра была немного скромнее — 8 тыс. человек. Осталось дождаться данных от пресс-службы администрации Перми и отчета ГУ МВД по Пермскому краю.