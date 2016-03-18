В Соликамске директор турфирмы обокрала 99 человек

Posted 18 марта 2016, 11:09
Published 18 марта 2016, 11:09
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Соликамске завершено расследование в отношении 52-летней женщины. Она обвиняется в крупных и особо крупных мошенничествах, всего порядка 20 преступлений.
Как сообщает полиция, обвиняемая создала в Соликамске туристическую фирму. С февраля по май 2014 года она получала предоплаты с клиентов за оформление поездок, но свои обязательства так и не выполнила. Кроме того, мошенница брала в долг деньги у знакомых и не возвращала. Также, продавая свою квартиру, она взяла предоплату в 200 и 300 тыс. рублей с двух потенциальных покупателей, но продала жилплощадь третьему лицу.
Общий причинённый ущерб составил более 7,7 млн рублей. Потерпевшими признаны 99 человек. Больше всего от ее действий пострадали пенсионеры и студенты. Женщина длительное время скрывалась от полиции и была задержана только в Санкт-Петербурге.
Сейчас уголовное дело передано в суд.