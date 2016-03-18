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Posted 18 марта 2016, 11:09

Published 18 марта 2016, 11:09

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Соликамске директор турфирмы обокрала 99 человек

В Соликамске директор турфирмы обокрала 99 человек

18 марта 2016, 11:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Больше всего от действий мошенницы пострадали пенсионеры и студенты.

В Соликамске завершено расследование в отношении 52-летней женщины. Она обвиняется в крупных и особо крупных мошенничествах, всего порядка 20 преступлений.

Как сообщает полиция, обвиняемая создала в Соликамске туристическую фирму. С февраля по май 2014 года она получала предоплаты с клиентов за оформление поездок, но свои обязательства так и не выполнила. Кроме того, мошенница брала в долг деньги у знакомых и не возвращала. Также, продавая свою квартиру, она взяла предоплату в 200 и 300 тыс. рублей с двух потенциальных покупателей, но продала жилплощадь третьему лицу.

Общий причинённый ущерб составил более 7,7 млн рублей. Потерпевшими признаны 99 человек. Больше всего от ее действий пострадали пенсионеры и студенты. Женщина длительное время скрывалась от полиции и была задержана только в Санкт-Петербурге.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

#Происшествия#Кругом обман
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