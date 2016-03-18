В Соликамске директор турфирмы обокрала 99 человек

Как сообщает полиция, обвиняемая создала в Соликамске туристическую фирму. С февраля по май 2014 года она получала предоплаты с клиентов за оформление поездок, но свои обязательства так и не выполнила. Кроме того, мошенница брала в долг деньги у знакомых и не возвращала. Также, продавая свою квартиру, она взяла предоплату в 200 и 300 тыс. рублей с двух потенциальных покупателей, но продала жилплощадь третьему лицу.