properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2016, 06:02

Published 20 марта 2016, 06:02

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Перми бомж напал на мужчину с молотком

В Перми бомж напал на мужчину с молотком

20 марта 2016, 06:02
Фото: Properm.ru.
С травмами различной степени тяжести потерпевшего госпитализировали в медучреждение.

В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о том, что несколько дней назад в заброшенном доме по улице Плеханова мужчине, 1975 года рождения, были причинены удары молотком, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

С травмами различной степени тяжести потерпевшего госпитализировали в медучреждение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданин без определённого места жительства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика