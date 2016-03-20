В Перми бомж напал на мужчину с молотком

Posted 20 марта 2016, 06:02
Published 20 марта 2016, 06:02
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о том, что несколько дней назад в заброшенном доме по улице Плеханова мужчине, 1975 года рождения, были причинены удары молотком, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
С травмами различной степени тяжести потерпевшего госпитализировали в медучреждение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданин без определённого места жительства.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.