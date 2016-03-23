Объезжайте! На Розалии Землячки столкнулись иномарка и трамвай

Posted 23 марта 2016, 11:36
Published 23 марта 2016, 11:36
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Сегодня, в 15:53, на пересечении улиц Уральская и Розалии Землячки произошло ДТП с участием электротранспорта. Как сообщили в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс, владелец автомобиля при повороте не уступил право проезда трамваю следующему по 11 маршруту, что привело к ДТП. В результате происшествия никто не пострадал
На месте работают сотрудники ГиБДД. В ближайшее время движение электротранспорта будет восстановлено.
UPD: 16:47 движение восстановлено