Объезжайте! На Розалии Землячки столкнулись иномарка и трамвай

Сегодня, в 15:53, на пересечении улиц Уральская и Розалии Землячки произошло ДТП с участием электротранспорта. Как сообщили в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс, владелец автомобиля при повороте не уступил право проезда трамваю следующему по 11 маршруту, что привело к ДТП. В результате происшествия никто не пострадал