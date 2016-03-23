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Posted 23 марта 2016, 11:36

Published 23 марта 2016, 11:36

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Объезжайте! На Розалии Землячки столкнулись иномарка и трамвай

23 марта 2016, 11:36
В результате происшествия никто не пострадал

Сегодня, в 15:53, на пересечении улиц Уральская и Розалии Землячки произошло ДТП с участием электротранспорта. Как сообщили в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс, владелец автомобиля при повороте не уступил право проезда трамваю следующему по 11 маршруту, что привело к ДТП. В результате происшествия никто не пострадал

На месте работают сотрудники ГиБДД. В ближайшее время движение электротранспорта будет восстановлено.

UPD: 16:47 движение восстановлено

#Авто
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