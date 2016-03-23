«В лучших традициях»: в Перми «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел детский праздник «Зимние забавы»

Во время выступлений артистов, в небе над поляной начали летать самодельные самолеты МиГ. Это решили показать свое мастерство участники кружка по авиамоделированию из Центра детского творчества. В иной раз самолет пролетал так низко над зрителями, что невольно приходилось пригибаться. Само собой, дети были в восторге, их родители — тоже. По завершению основных лыжных забегов маленьким зрителям показали несколько поучительных сказок с участием волшебного дуба, попа-обжоры и других «сказочных» персонажей.