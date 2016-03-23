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Posted 23 марта 2016, 10:41

Published 23 марта 2016, 10:41

Modified 2 марта 2023, 16:08

Updated 2 марта 2023, 16:08

«В лучших традициях»: в Перми «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел детский праздник «Зимние забавы»

23 марта 2016, 10:41
В лесу за спортивным комплексом им. Сухарева прошел девятый традиционный спортивный праздник «Зимние забавы» для работников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Вместе со своими родителями отметить наступление весны пришли дети лукойловцев разных возрастов.

На территории спортивного комплекса им. Сухарева прошло ежегодное мероприятие для сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и их детей, приуроченное к масленичной неделе. Гости праздника приняли участие в лыжных гонках и перетягивании каната, полакомились горячими блинами, сожгли чучело Зимы, а самое главное — отдохнули всей семьей.

Владимир Вшивков, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:— В первую очередь, такие события важны для сплочения нашего коллектива. В такой непринужденной обстановке можно спокойно пообщаться с коллегами и с руководителями, высказать какие-то свои проблемы, о которых на работе не могли сообщить. Таким образом укрепляется дух нашего предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Не менее важно, что это мероприятие — детское. Ребята с нетерпением ждут этого праздника, чтобы показать свои таланты. Если даже в школе ребенок во всем первый, то здесь есть конкуренция, ведь все дети разные, а результаты их участия в соревнованиях — непредсказуемы.

Первыми пробежали дистанцию участники VIP-забега. «Семь богатырей и белоснежка», — пошутил один из лыжников.

В числе главных традиций мероприятия — детские лыжные забеги, а также VIP-забег руководителей «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Дистанция трассы — 1 км — пробегается относительно легко, тем более участники забега готовятся к нему основательно. Еще до официального открытия праздника проходит первая гонка — соревнуются взрослые. Среди участников семь мужчин и одна женщина.

Уже через пару минут прибежал первый лыжник. Им оказался Сергей Кузнецов. «Каждый год мероприятие проходит на должном уровне, а самое главное — что оно объединяет коллектив», — поделился впечатлениями победитель.

Победитель VIP-забега среди руководителей «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Кузнецов: «Я участвую в подобных забегах уже в пятый раз и каждый из них прихожу первым».

После лыжного VIP-забега пришла очередь детей посоревноваться. На старте 98 бегунов в возрасте от 8 до 14 лет.

Многие из участников профессионально занимаются лыжами и являются ежегодными фаворитами лыжных забегов. Первыми на линию вышли мальчишки 13–14 лет. Лица серьезные, руки крепко сжимают лыжные палки. Объявлен старт, и спустя считанные секунды юные лыжники скрываются в лесу. Через несколько минут на финишной прямой появляется первый участник забега — Матвей Пастухов. В категории 11–12 лет среди мальчиков первым пришел Алексей Казанцев. Он участвует в лыжных гонках уже третий год подряд, и каждый раз побеждает.

Пока одни бегают на лыжах, остальные развлекаются как могут в ожидании начала представления.

Среди девушек тоже есть свои «звездочки». В категории 13–14 лет первой финишировала профессиональная лыжница — Ксения Кравченкова под номером 21. «Мне уже 14 лет, поэтому я на этом празднике в последний раз, — с сожалением отвечает девушка. — Праздник замечательный, собственно говоря, как и всегда».

Девушки оказались сильными участниками соревнований и могли бы составить парням неплохую конкуренцию.

В этом году лыжные гонки были полны сюрпризов. Например, на старт вместе с мальчиками 8–9 лет вышли сразу два малыша — 3 и 4 лет. Один из них — сын Ивана Богданова, который накануне сам участвовал в лыжных гонках и занял третье место в масс-старте: «Побегу вместе с ребенком. Мы в первый раз участвуем в «Зимних забавах».

Самый маленький участник соревнований стремится к победе. Папа активно его поддерживает.

Среди самых юных лыжников победу одержал восьмилетний Кирилл Кустов. «Праздник супер! Ребенок победитель — это еще лучше!» — радуется за него мама Юлия. По ее словам, в прошлом году Кирилл занял второе место, а значит, есть определенный прогресс. Семья Кустовых считает, что такие праздники нужны для объединения поколений, а также позитивного настроения: «Так держать, продолжайте в том же духе!», — пожелал организаторам глава семейства Андрей.

Начальник спортивно-оздоровительного центра провкома Сергей Коротких считает, что важная составляющая таких праздников — это то, что в них идет упор на традиции и укрепление дружеских отношений вне работы: «сотрудники общаются между собой, создают «зеленые стоянки». Их дети тоже начинают знакомиться и общаться. Получается преемственность поколений, чем всегда славился «ЛУКОЙЛ». По словам Сергея, на предприятии работают уже целыми династиями, то же самое и в спорте.

Сергей Коротких: «Из числа тех, кто постоянно участвует в соревнованиях, практически все со своими детьми, а это самый главный признак объединения производств между собой. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» живет и дышит — это самое главное».

После всех забегов на импровизированную сцену вышли учащиеся пермского Колледжа искусства и культуры. Они развлекали гостей своими танцами, песнями, кричалками, встречали пробежавших дистанцию лыжников громкими апплодисментами и фанфарами.

Во время выступлений артистов, в небе над поляной начали летать самодельные самолеты МиГ. Это решили показать свое мастерство участники кружка по авиамоделированию из Центра детского творчества. В иной раз самолет пролетал так низко над зрителями, что невольно приходилось пригибаться. Само собой, дети были в восторге, их родители — тоже. По завершению основных лыжных забегов маленьким зрителям показали несколько поучительных сказок с участием волшебного дуба, попа-обжоры и других «сказочных» персонажей.

Дети искали блины в темном тоннеле, поиграли в ручейки и ворота, прыгали в мешках на перегонки и тянули канат. В последнем соревновании к ним подключились и взрослые. Но это были не все испытания, подготовленные для маленьких гостей праздника — они поучастовали в квест-игре, посвященной Масленице. Дети выполняли разные задания, по результатам выполнения которых командам начислялись баллы. Призами стали разные сладости.

Когда все шашлыки и блины были уже съедены, а конкурсы и выступления закончились, началось торжественное награждение участников лыжных забегов и участников квест-игры. Каждый победивший лыжник получил памятный кубок, грамоту и сертификат в спортивный магазин.

Победители в категории 7–8 лет.
Девочки: 1 место — Виктория Пастухова, 2 место — Алена Микрюкова.
Мальчики: 1 место — Дмитрий Харитонов, 2 место — Алексей Куликов, 3 место — Алексей Семенов.

Победители в категории 9–10 лет:
Девочки: 1 место — Вероника Вшивкова, 2 место — Ксения Черных, 3 место — Вагинова Ариана.
Мальчики: 1 место — Кирилл Кустов, 2 место — Роман Колчанов, 3 место — Данил Чучин.

Победители в категории 11–12 лет:
Девочки: 1 место — Виктория Семерикова, 2 место — Анна Котельникова, 3 место — Анастасия Баяндина.
Мальчики: 1 место — Алексей Казанцев, 2 место — Всеволод Чумарин, 3 место — Тимофей Кириевский.

Победители в категории 13–14 лет:
Девочки: 1 место — Ксения Кравченкова, 2 место — Дарья Максимова, 3 место — Ульяна Выгостева.
Мальчики: 1 место — Матвей Пастухов, 2 место — Никита Ознобишин, 3 место — Вадим Поповцев.
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