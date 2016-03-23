Здесь добывают хромиты. Экскурсия по уникальному Сарановскому месторождению

В 1831 году минерал был диагностирован химиком Германом Гессом и получил название в честь управляющего Министерством народного просвещения Сергея Уварова, а чуть позже в 1842 году немецкий минералог Густав Розе отнес уваровит к известково-хромистому гранату. Некоторое время уваровит специально разрабатывали. Он пользовался большим спросом у коллекционеров. Сейчас уваровит не является предметом самостоятельной добычи, но может отбираться попутно в процессе отработки хромитовых руд. Штуфы (кусок руды или другого ископаемого тела, который можно поднять руками — Properm.ru) с пермским уваровитом украшают все крупнейшие минералогические музеи России и мира.