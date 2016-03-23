Здесь добывают хромиты. Экскурсия по уникальному Сарановскому месторождению

Posted 23 марта 2016, 06:30
Published 23 марта 2016, 06:30
Modified 20 декабря, 11:26
Updated 20 декабря, 11:26
Свернув с шоссе Горнозаводск-Качканар по указателю на Сараны, у станции Лаки мы пересекли железнодорожную ветку и попали на дорогу отсыпанную из необычного темносерого щебня, обильно сдобренного крупными камнями с острыми краями. Дорога построена из отработанной породы и наверняка содержит в себе всю таблицу Менделеева. А это значит, что мы на верном пути.
Слева за деревьями мелькнули отвалы Южно-Сарановского (Бисерского) и Пестерского карьеров на Южно-Сарановском месторождении хромитов. Именно здесь в 30-е годы XIX века на рудниках Бисерский и Большой Пестерь были найдены первые зеленые кристаллы уваровита.
В 1831 году минерал был диагностирован химиком Германом Гессом и получил название в честь управляющего Министерством народного просвещения Сергея Уварова, а чуть позже в 1842 году немецкий минералог Густав Розе отнес уваровит к известково-хромистому гранату. Некоторое время уваровит специально разрабатывали. Он пользовался большим спросом у коллекционеров. Сейчас уваровит не является предметом самостоятельной добычи, но может отбираться попутно в процессе отработки хромитовых руд. Штуфы (кусок руды или другого ископаемого тела, который можно поднять руками — Properm.ru) с пермским уваровитом украшают все крупнейшие минералогические музеи России и мира.
После открытия Главного Сарановского месторождения добычу здесь прекратили и только с 2003 года филиал «Южно-Сарановский хром» ООО «Нефтехимснаб» с переменным успехом возобновил добычу хромитов открытым способом. В 2011 году планировалось начать подземную отработку месторождения. Но несмотря на то, что с вводом в действие шахты объем добычи руды на Южно-Сарановском месторождении мог составить 150,0 тыс. тонн, а обеспеченность запасами достигает 36 лет, проект остался только на бумаге.
Наконец, через 4,5 км на обочине показался заветный знак — «Сараны», выполненный в виде шахтного копра.
Промышленная разработка Сарановского месторождения хромитов началась в 1889 году, тогда Западный Урал занял первое место в мире по объемам добычи этого металла. Значительная часть руды экспортировалась за рубеж, в частности в Великобританию, первые хромитовые заводы которой работали в основном на руде Сарановского месторождения. В 1901 году здесь было добыто 615,9 тыс. пудов (9,8 тыс. тонн) руды.
В 1928 году на Бисерском (Сарановском) руднике было 37 рабочих. Несмотря на открытие в 1938 году крупных месторождений высокохромистых руд на Южном Урале, работы на Сарановском, в отличие от всех остальных месторождений Урала, прекращены не были. 24 декабря 1957 года на базе Сарановского рудоуправления стала функционировать шахта «Сарановская — Рудная».
Сейчас сарановское является единственным в России эксплуатируемым месторождением хромитов. Здесь сосредоточено до 63,2% запасов, учитываемых Государственным балансом РФ. За век эксплуатации месторождения было добыто более 10 млн тонн хромитовой руды.
Хромовые руды Сарановских месторождений ранее использовались в производстве огнеупоров для доменных и мартеновских печей, а также для формовки крупного литья, главным их потребителем являлся Саткинский комбинат «Магнезит». Он и сейчас остается одним из основных потребителей сарановских хромитов.
Поселок Сараны возник в конце XIX века как Павло-Сарановский курень (место, где пережигали уголь), названный предположительно по имени его основателя Павла Саранова.
В Сараны мы приехали не совсем удачно, в рудоуправлении был обеденный перерыв и чтобы не тратить время в пустую мы решили осмотреть территорию шахты снаружи. Чуть срезав, едем по грунтовой дороге туда.
По поселку свободно бродят коровы, а вокруг, на сколько хватает глаз, простираются, покрытые лесом, отроги Уральских гор.
Сарановское месторождение является одним из уникальных минералогических объектов Урала. Его описание вошло почти во все отечественные учебники по рудным месторождениям. В Советском Союзе оно было единственным разрабатываемым месторождением стратиформных хромитов и являлось эталоном данного формационного типа. Массивы Сарановского пояса представляют собой цепочку ромбовидных в плане тел, называемых дуплексами, разбитыми на блоки и растащенными по простиранию и падению.
Въезд на территорию шахты украшает технический монумент, посвященный начале добыче хромитов на Главном Сарановском месторождении. Он выполнен в виде макета шахтного копра и вагонетки, заполненной хромитовой рудой.
На копре под знаком химического элемента хрома обозначена дата начала разработки хромитов и закреплено два кайла как символа преемственности поколений горняков.
Здесь хромитовая руда проходит обогащение тремя способами. Фракция руды крупностью — 4–100 мм обогащается в тяжелой суспензии на французской установке фирмы «Вемко». Фракция руды 1–4 мм проходит обогащение на отсадочной машине МОД-3. Фракция руды 0,4 мм проходит обогащение на винтовом сепараторе. В результате обогащения получают два вида концентрата, которые используются как огнеупорное сырье в металлургической промышленности, а из одного даже существует возможность добычи металлического хрома.
У рудоуправления нас уже ждут и после небольшой заминки отправляют на шахту к главному инженеру. Льет проливной дождь. Шлагбаум на проходной перед машиной любезно открывается и мы, изрядно промокшие, бежим внутрь административно-бытового корпуса.
Уже потом, на выезде мы делаем фотографии знаменитого провала, произошедшего на месте старых выработок, административно-бытового корпуса, за которым виднеется вспомогательный ствол шахты и ствола «Капитальный» шахты «Рудная».
Небольшое совещание в кабинете у главного инженера Алимхана Ризван оглы Шукюрова. Узнав о цели нашего визита в Сараны, он вкратце рассказал о шахте, ее уникальности и проблемах, подарил по кусочку уваровита на брата и отправил на первичный инструктаж по технике безопасности — обязательная процедура перед спуском в шахту.
На инструктаже нам объяснили, что можно делать в шахте, а что нельзя и как поступать в случае чрезвычайной ситуации, а так же познакомили с нашим проводником в подземный мир.
Шахта — производство повышенной опасности, здесь работают различные механизмы и вся техника безопасности для экскурсантов строится на уровне здравого смысла: не совать руки куда не надо, больше смотреть по сторонам и в ходе экскурсии не отставать от своего проводника.
В случае подземных взрывов (руду добывают с их помощью) звучит предупреждающий ревун. По его сигналу необходимо выйти из зоны воздействия взрывной волны и открыть рот — как на войне. Но этого аттракциона нам, к сожалению, увидеть и услышать не удалось.
Как на любой подземной выработке на шахте существуют вероятности обвалов, задымлений и прочих техногенных катастроф. Если я правильно запомнил, то в случае чего идти под землей придется в сторону южного эвакуационного ствола…
Но, на сколько мне известно, никаких ЧП за всю историю эксплуатации шахты ни разу не было. Подземные выработки размещены в твердых породах и вероятность обвалов и прорыва природных газов сведена к минимуму. Обрушение верхнего горизонта самой первой выработки шахты (см. первое фото) было процессом спланированным и потом превратилось в открытый карьер по добыче хромитов.
На складе мы получили спецодежду и самоспасатели ШСС-1. Самоспасатели это такие приборы, которые позволяют в случае аварийной ситуации дышать около часа в среде непригодной для дыхания. Прибор маятникового типа поглощает углекислый газ в выдыхаемом воздухе и насыщает его кислородом. Потом этот воздух вдыхается обратно и так пока человек не покинет аварийный участок или в интервале от 50 до 180 минут в зависимости от интенсивности движения.
Еще раз взглянем на экипировку шахтера перед спуском. Металлический, похожий на термос, цилиндр — шахтный самоспасатель ШСС-1. В случае аварийной ситуации, с него снимается крышка, достается мешок для накопления выдыхаемого воздуха, а в рот вставляется дыхательный шланг. Делается сильный выдох внутрь прибора и процесс пошел.
С белым номером 132 еще одно необходимое устройство — коногонка или светильник шахтный головной СГД-5, предназначенный для освещения пути следования на работу или самого рабочего места. Название произошло от специальности коногона — рабочего, сопровождающего поезда подземной конной откатки. Именно эти рабочие стали первыми носить рудничную лампу на околыше головного убора. Защитная каска — самый необходимый предмет при спуске в шахту. Помните слова из старинной горнятской песни: «несут с разбитой головой»? Это про коногона, который забыл одеть каску.
И, наконец, еще один крайне важный предмет — номерной жетон. Мне достался с номером 258. Перед спуском в шахту этот жетон остается на поверхности и если потом кто-то не забрал свой жетон, то значит его нужно идти искать…
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О том, что увидела команда экспедиции на глубине 300 метров под землей, читайте во второй части репортажа, который выйдет на портале Properm.ru в пятницу, 25 марта.
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Фотографии Алексея Старкова и Дмитрия Шелехова, текст: Алексей Старков специально для Properm.ru