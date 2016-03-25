Двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будут собирать в Перми

Прототип новой баллистической ракеты был готов еще осенью 2015 года, однако бросковые испытания пока не начались. По данным источника, это связано с неготовностью шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. Планируется, что испытания пройдут во втором квартале 2016 года.