Двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будут собирать в Перми

Posted 25 марта 2016, 07:42
Published 25 марта 2016, 07:42
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Пермское предприятие «Протон-ПМ» станет основной базой сборки двигателей для новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», пишет ТАСС.
«Сармат» — тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, масса головной части будет достигать десяти тонн. Как ожидается, новая разработка сменит «Воеводу», которая была принята на вооружение еще в 1988 году. Принятие «Сармата» на вооружение намечено на 2018 год.
Прототип новой баллистической ракеты был готов еще осенью 2015 года, однако бросковые испытания пока не начались. По данным источника, это связано с неготовностью шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. Планируется, что испытания пройдут во втором квартале 2016 года.