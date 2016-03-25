Эксперты определили лучший департамент продаж застройщика в Перми

Компания «ТАЛАН» работает на строительном рынке 14 лет. Сейчас компания уже стала федеральной — работает в четырех регионах: Перми, Ижевске, Уфе и Набережных Челнах. В 2012 году «ТАЛАН» вышел на рынок Перми. Сейчас здесь идет строительство сразу трех жилых комплексов — «Галактика», «Вместе» и современного квартала «Новый центр».