Эксперты определили лучший департамент продаж застройщика в Перми

Posted 25 марта 2016, 09:14
Published 25 марта 2016, 09:14
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
В рамках ежегодного Камского форума профессионалом рынка недвижимости эксперты рынка определили лучший департамент продаж застройщика. Им стал офис продаж компании «Талан».
Компания «ТАЛАН» работает на строительном рынке 14 лет. Сейчас компания уже стала федеральной — работает в четырех регионах: Перми, Ижевске, Уфе и Набережных Челнах. В 2012 году «ТАЛАН» вышел на рынок Перми. Сейчас здесь идет строительство сразу трех жилых комплексов — «Галактика», «Вместе» и современного квартала «Новый центр».