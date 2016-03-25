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Posted 25 марта 2016, 09:14

Published 25 марта 2016, 09:14

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Эксперты определили лучший департамент продаж застройщика в Перми

25 марта 2016, 09:14
По результатам профессиональной оценки, лучшим стал офис продаж компании «Талан».

В рамках ежегодного Камского форума профессионалом рынка недвижимости эксперты рынка определили лучший департамент продаж застройщика. Им стал офис продаж компании «Талан».

Игорь Юфарев, председатель ассоциации «РГР.Пермский край»:— Текущие тенденции рынка показывают, что просто строить и вовремя сдавать дома уже недостаточно. Потребитель выдвигает высокие требования и им нужно соответствовать. Современный застройщик должен заботиться как о удобстве проживания, так и о комфорте клиента при покупке квартиры. «Талан» неустанно работает над качеством обслуживания, всегда открыт для клиентов. Поэтому решение было единогласным.

Компания «ТАЛАН» работает на строительном рынке 14 лет. Сейчас компания уже стала федеральной — работает в четырех регионах: Перми, Ижевске, Уфе и Набережных Челнах. В 2012 году «ТАЛАН» вышел на рынок Перми. Сейчас здесь идет строительство сразу трех жилых комплексов — «Галактика», «Вместе» и современного квартала «Новый центр».

#Новости компаний недвижимости
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