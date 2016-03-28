Сбербанк предлагает корпоративным клиентам воспользоваться продуктом «Экспресс-ипотека»

Posted 28 марта 2016, 09:48
Published 28 марта 2016, 09:48
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает представителям малого и микробизнеса воспользоваться кредитным продуктом «Экспресс-ипотека». Заемные средства позволят решить предпринимателям текущие задачи и реализовать планы по развитию бизнеса.
«Экспресс-ипотека» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит может быть использован на приобретение жилой или коммерческой недвижимости и земельных участков, на которых они расположены, а также на инвестирование в строительство под залог приобретаемых объектов недвижимости. Минимальный размер собственных средств составляет: по жилой недвижимости — от 20%, по коммерческой — от 25%. Срок кредитования — от 6 месяцев до 10 лет. Процентная ставка варьируется от 16,5 до 17% и рассчитывается индивидуально. Требуется поручительство физического лица.
Для оформления заявки на продукт «Экспресс-ипотеки» необходимо предоставить стандартный пакет документов: анкета; паспорт гражданина Российской федерации, учредительные и регистрационные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя; документы по хозяйственной деятельности. Срок рассмотрения кредитной заявки не превышает 3-х рабочих дней.
Банк выступает гарантом проведения сделки купли-продажи объекта недвижимости. Кредитные средства перечисляются продавцу только в том случае, если право собственности перешло покупателю.
«Сбербанк стремится реализовать все потребности бизнеса. Воспользовавшись продуктом «Экспресс-ипотека», предприниматели могут приобрести как коммерческую, так и жилую недвижимость на привлекательных условиях и таким образом решить самые разные задачи. При этом клиенту не нужно искать дополнительный залог», — подчеркнул Александр Ситников, заместитель Председателя Западно-Уральского банка Сбербанка.
При приобретении коммерческой недвижимости Банк может предложить отсрочку погашения кредита на срок до 6 месяцев.
Для досрочного погашения кредита на приобретение жилой недвижимости можно использовать средства материнского капитала.
Подробная информация о предложении — в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, а также на сайте в разделе «Малому бизнесу».