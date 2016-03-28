Сбербанк предлагает корпоративным клиентам воспользоваться продуктом «Экспресс-ипотека»

«Экспресс-ипотека» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит может быть использован на приобретение жилой или коммерческой недвижимости и земельных участков, на которых они расположены, а также на инвестирование в строительство под залог приобретаемых объектов недвижимости. Минимальный размер собственных средств составляет: по жилой недвижимости — от 20%, по коммерческой — от 25%. Срок кредитования — от 6 месяцев до 10 лет. Процентная ставка варьируется от 16,5 до 17% и рассчитывается индивидуально. Требуется поручительство физического лица.