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Posted 28 марта 2016, 09:48

Published 28 марта 2016, 09:48

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Сбербанк предлагает корпоративным клиентам воспользоваться продуктом «Экспресс-ипотека»

Сбербанк предлагает корпоративным клиентам воспользоваться продуктом «Экспресс-ипотека»

28 марта 2016, 09:48
Фото: Properm.ru.
«Экспресс-ипотека» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей.

Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает представителям малого и микробизнеса воспользоваться кредитным продуктом «Экспресс-ипотека». Заемные средства позволят решить предпринимателям текущие задачи и реализовать планы по развитию бизнеса.

«Экспресс-ипотека» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит может быть использован на приобретение жилой или коммерческой недвижимости и земельных участков, на которых они расположены, а также на инвестирование в строительство под залог приобретаемых объектов недвижимости. Минимальный размер собственных средств составляет: по жилой недвижимости — от 20%, по коммерческой — от 25%. Срок кредитования — от 6 месяцев до 10 лет. Процентная ставка варьируется от 16,5 до 17% и рассчитывается индивидуально. Требуется поручительство физического лица.

Для оформления заявки на продукт «Экспресс-ипотеки» необходимо предоставить стандартный пакет документов: анкета; паспорт гражданина Российской федерации, учредительные и регистрационные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя; документы по хозяйственной деятельности. Срок рассмотрения кредитной заявки не превышает 3-х рабочих дней.

Банк выступает гарантом проведения сделки купли-продажи объекта недвижимости. Кредитные средства перечисляются продавцу только в том случае, если право собственности перешло покупателю.

«Сбербанк стремится реализовать все потребности бизнеса. Воспользовавшись продуктом «Экспресс-ипотека», предприниматели могут приобрести как коммерческую, так и жилую недвижимость на привлекательных условиях и таким образом решить самые разные задачи. При этом клиенту не нужно искать дополнительный залог», — подчеркнул Александр Ситников, заместитель Председателя Западно-Уральского банка Сбербанка.

При приобретении коммерческой недвижимости Банк может предложить отсрочку погашения кредита на срок до 6 месяцев.

Для досрочного погашения кредита на приобретение жилой недвижимости можно использовать средства материнского капитала.

Подробная информация о предложении — в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц, а также на сайте в разделе «Малому бизнесу».

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