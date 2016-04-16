В колонии «Белый лебедь» почти не осталось мест

В двух рабочих камерах занимаются художественной резьбой по дереву: осужденные создают декоративные шахматы, нарды, шкатулки с росписью и резьбой. Заключенные получают минимальную зарботную плату, которая переводится им на счета и позволяет делать безналичные покупки в тюремном магазине.