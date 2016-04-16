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Posted 16 апреля 2016, 09:30

Published 16 апреля 2016, 09:30

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В колонии «Белый лебедь» почти не осталось мест

16 апреля 2016, 09:30
Свободных мест для осужденных пожизненно осталось всего восемь. Правозащитники проверили условия содержания заключенных.

В соликамской колонии «Белый лебедь», в которой отбывают наказание осужденные на пожизненное заключение, практически не осталось свободных мест. Лимит этого учреждения составляет 300 человек, сегодня в колонии содержится 292 преступника.

Осужденные имеют возможность работать на швейном производстве, обеспечивая страну спецодеждой. К работе, которая ведётся с помощью ножниц и других колющих и режущих предметов, администрация допускает только проверенных, положительно зарекомендовавших себя осужденных.

В двух рабочих камерах занимаются художественной резьбой по дереву: осужденные создают декоративные шахматы, нарды, шкатулки с росписью и резьбой. Заключенные получают минимальную зарботную плату, которая переводится им на счета и позволяет делать безналичные покупки в тюремном магазине.

Условия содержания заключенных проверила Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. «Если этих людей оставили в живых, их не должны пытать безделием», — подвел итог председатель ОНК Пермского края, директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев, оценив занятость заключенных.

#Общество
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