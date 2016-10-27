Пермская гордума рассматривает заявку на проведение митингов ЛГБТ*-сообщества

Posted 27 октября 2016,, 06:52
Published 27 октября 2016,, 06:52
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Вчера, 26 октября, в пермскую городскую дума поступили три уведомления о проведении 7 ноября двух митингов и одного шествия. Информацию об этом Properm.ru подтвердили в пресс-службе пермской городской думы.
Цель мероприятия заявлена как привлечение внимания общества и власти к проблеме дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, а также гомофобии и трансфобии. Заявки рассмотрят в ближайшее время, пояснили в гордуме. О точных сроках согласования мероприятий неизвестно.
В заяках активистов указано, что на каждое мероприятие заявлено по 300 участников. Шествие запланировано по маршруту от сквера декабристов по улице Луначарского до улицы Попова с 13.00 до 15.00. Митинги ЛГБТ-активисты планируют провести на площади Дружбы с 10.00 до 11.00 и в Театральном сквере с 17.00 до 18.00.
* Движение признано экстремистским в России.