Пермская гордума рассматривает заявку на проведение митингов ЛГБТ*-сообщества

В заяках активистов указано, что на каждое мероприятие заявлено по 300 участников. Шествие запланировано по маршруту от сквера декабристов по улице Луначарского до улицы Попова с 13.00 до 15.00. Митинги ЛГБТ-активисты планируют провести на площади Дружбы с 10.00 до 11.00 и в Театральном сквере с 17.00 до 18.00.