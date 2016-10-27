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Posted 27 октября 2016,, 06:52

Published 27 октября 2016,, 06:52

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Пермская гордума рассматривает заявку на проведение митингов ЛГБТ*-сообщества

27 октября 2016, 06:52
Мероприятиями активисты хотят обратить внимание на проблему дискриминации лиц гомосексуальной ориентации.

Вчера, 26 октября, в пермскую городскую дума поступили три уведомления о проведении 7 ноября двух митингов и одного шествия. Информацию об этом Properm.ru подтвердили в пресс-службе пермской городской думы.

Цель мероприятия заявлена как привлечение внимания общества и власти к проблеме дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, а также гомофобии и трансфобии. Заявки рассмотрят в ближайшее время, пояснили в гордуме. О точных сроках согласования мероприятий неизвестно.

В заяках активистов указано, что на каждое мероприятие заявлено по 300 участников. Шествие запланировано по маршруту от сквера декабристов по улице Луначарского до улицы Попова с 13.00 до 15.00. Митинги ЛГБТ-активисты планируют провести на площади Дружбы с 10.00 до 11.00 и в Театральном сквере с 17.00 до 18.00.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Лгбт-движение
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