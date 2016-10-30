Коммунисты выступили против парада сексуальных меньшинств в Перми

«Мы предлагаем ЛГБТ-меньшинствам альтернативную дату — 2 августа, то есть параллельно с „голубыми беретами“ из ВДВ. Мы уверены, что они не решились бы на свой демарш (тем более в нескольких десятках городов), не будучи инспирированы Западом и не имея покровителей-единомышленников-подельников во всех властных эшелонах РФ», — заявили коммунисты изданию.