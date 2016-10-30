Коммунисты выступили против парада сексуальных меньшинств в Перми

Posted 30 октября 2016,, 10:22
Published 30 октября 2016,, 10:22
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Пермские коммунисты негативно относятся к проведению гей-парада в краевой столице, запланированного на 7 ноября, сообщает АиФ-Прикамье.
В пресс-службе регионального крайкома КПРФ считают, что дата мероприятия была выбрана не случайно, а главная цель организаторов — «принизить память о Великом Октябре, размыть и смешать красный цвет с многоцветием, начинающимся с голубого».
«Мы предлагаем ЛГБТ-меньшинствам альтернативную дату — 2 августа, то есть параллельно с „голубыми беретами“ из ВДВ. Мы уверены, что они не решились бы на свой демарш (тем более в нескольких десятках городов), не будучи инспирированы Западом и не имея покровителей-единомышленников-подельников во всех властных эшелонах РФ», — заявили коммунисты изданию.
26 октября, в пермскую городскую думу поступили три уведомления от представителей пермского ЛГБТ-сообщества о проведении 7 ноября двух митингов и одного шествия. Активисты хотят обратить внимание на проблему дискриминации лиц гомосексуальной ориентации.
* Движение признано экстремистским в России.