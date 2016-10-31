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Posted 31 октября 2016,, 15:04

Published 31 октября 2016,, 15:04

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пермские власти отказали в проведении гей-парада

31 октября 2016, 15:04
В ответ на решение руководства города ЛГБТ*-активисты намерены обратиться в суд.
Сюжет
ЛГБТ

Пермские власти запретили проводить в краевой столице мероприятия, целью которых является привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств. Решение об этом было принято 31 октября.

В совещании по рассмотрению заявлений ЛГБТ-активистов приняли участие представители администрации города, аппарата Пермской городской Думы, Управления МВД России и аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермской крае.

 

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: — Нами сделан однозначный вывод, что публичные акции, заявленные с целью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, не могут быть согласованы органами местного самоуправления. Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей. Но любое публичное мероприятие носит открытый характер и его участниками могут быть, в том числе несовершеннолетние пермяки.

 

Уткин также отметил, что руководство города руководствовалось законом, который говорит, что органы власти должны предпринимать меры по защите детей от информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

В ответ на решение властей ЛГБТ-активисты намерены обратиться в суд. Об этом на своей страницей в Facebook написал один из организаторов Николай Алексеев: «Дополнительные консультации не помогли. Власти Перми только что запретили проведение в городе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Подаем в суд».

Уведомления от представителей пермского ЛГБТ-сообщества о проведении 7 ноября двух митингов и одного шествия поступили в Пермскую городскую Думу 26 октября.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#ЛГБТ
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