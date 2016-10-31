Пермские власти отказали в проведении гей-парада

В ответ на решение властей ЛГБТ-активисты намерены обратиться в суд. Об этом на своей страницей в Facebook написал один из организаторов Николай Алексеев: «Дополнительные консультации не помогли. Власти Перми только что запретили проведение в городе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Подаем в суд».