Пермские власти отказали в проведении гей-парада

Posted 31 октября 2016,, 15:04
Published 31 октября 2016,, 15:04
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Пермские власти запретили проводить в краевой столице мероприятия, целью которых является привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств. Решение об этом было принято 31 октября.
В совещании по рассмотрению заявлений ЛГБТ-активистов приняли участие представители администрации города, аппарата Пермской городской Думы, Управления МВД России и аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермской крае.
Уткин также отметил, что руководство города руководствовалось законом, который говорит, что органы власти должны предпринимать меры по защите детей от информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
В ответ на решение властей ЛГБТ-активисты намерены обратиться в суд. Об этом на своей страницей в Facebook написал один из организаторов Николай Алексеев: «Дополнительные консультации не помогли. Власти Перми только что запретили проведение в городе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Подаем в суд».
Уведомления от представителей пермского ЛГБТ-сообщества о проведении 7 ноября двух митингов и одного шествия поступили в Пермскую городскую Думу 26 октября.
* Движение признано экстремистским в России.