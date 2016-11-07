«Амкар» в гостях сыграл вничью с московским «ЦСКА»

Первыми в матче пропустили пермяки. С пенальти на 18-ой минуте отличился ветеран московского клуба Сергей Игнашевич. Спустя семь минут, защитник пермского клуба Георгий Джикия, сравнял счет после розыгрыша углового. Спустя еще две минуты полузащитник красно-черных» Михаил Костюков вывел пермский клуб вперед. В концовке первого тайма сербский футболист Зоран Тошич вновь сделал счет равным, точно пробив из-за пределов штрафной. Во-втором тайме команды несколько раз обменялись опасными моментами, но выявить победителя не смогли.