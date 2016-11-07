«Амкар» в гостях сыграл вничью с московским «ЦСКА»

Posted 7 ноября 2016, 04:35
Published 7 ноября 2016, 04:35
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
Вчера, 6 ноября, в Москве состоялся матч 13 тура Чемпионата России по футболу. Пермский «Амкар» на выезде встречался со столичным «ЦСКА». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Первыми в матче пропустили пермяки. С пенальти на 18-ой минуте отличился ветеран московского клуба Сергей Игнашевич. Спустя семь минут, защитник пермского клуба Георгий Джикия, сравнял счет после розыгрыша углового. Спустя еще две минуты полузащитник красно-черных» Михаил Костюков вывел пермский клуб вперед. В концовке первого тайма сербский футболист Зоран Тошич вновь сделал счет равным, точно пробив из-за пределов штрафной. Во-втором тайме команды несколько раз обменялись опасными моментами, но выявить победителя не смогли.
После 13 игр пермяки занимают шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Амкар» проведет против московского «Спартака».