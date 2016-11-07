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Posted 7 ноября 2016, 04:35

Published 7 ноября 2016, 04:35

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

«Амкар» в гостях сыграл вничью с московским «ЦСКА»

7 ноября 2016, 04:35
Сюжет
Амкар
После 13 туров пермский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионата России по футболу.

Вчера, 6 ноября, в Москве состоялся матч 13 тура Чемпионата России по футболу. Пермский «Амкар» на выезде встречался со столичным «ЦСКА». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Первыми в матче пропустили пермяки. С пенальти на 18-ой минуте отличился ветеран московского клуба Сергей Игнашевич. Спустя семь минут, защитник пермского клуба Георгий Джикия, сравнял счет после розыгрыша углового. Спустя еще две минуты полузащитник красно-черных» Михаил Костюков вывел пермский клуб вперед. В концовке первого тайма сербский футболист Зоран Тошич вновь сделал счет равным, точно пробив из-за пределов штрафной. Во-втором тайме команды несколько раз обменялись опасными моментами, но выявить победителя не смогли.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:— Говорить о погоде нет смысла. Можно сказать, что поле хорошо выдержало эту погоду, хорошего качества поле. Прошили его, видимо, хорошенько. На нем можно было играть в футбол, несмотря на то, что снег шел довольно сильный. А что касается самой игры, она была нервозной. Понятно, что важные очки для всех, для «армейцев» — они давно не выигрывали. Может быть, в концовке игра уже стала излишне эмоциональной, эмоциями надо управлять. А в остальном, я считаю, что в целом мы справились с задачами, которые перед нами стояли

После 13 игр пермяки занимают шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Амкар» проведет против московского «Спартака».

#Спорт#Амкар
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