Posted 8 ноября 2016,, 04:58
Published 8 ноября 2016,, 04:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
ЛГБТ- активисты подали в суд на Пермскую городскую думу. Это стало ответной реакцией на запрет проведения 7 ноября двух митингов в Театральном сквере и на площади Дружбы, и шествие от сквера Декабристов по улице Луначарского до улицы Попова. Гордума Перми не разрешила проведение акций, ссылаясь на закон о защите детей от вредной информации.
«Мы подавали заявление по почте, 31-го числа, как только получили отказ. Оно должно быть в суде если не 7-го, то 8-го ноября. И как только они его получат, то должны будут сразу рассмотреть. По этой категории дел — укороченный порядок рассмотрения. Думаю, что на этой неделе уже должны рассмотреть» — рассказал «Ленте.ру» юрист и организатор гей-парадов Николай Алексеев. Он также отметил, что больше нигде не сталкивался с ситуацией, когда местный законодательный орган власти решал бы вопросы проведения публичных мероприятий. «Это только в Пермском крае, только в Перми», — заявил Алексеев.
В поддержку ЛГБТ-движения также выступила Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Она порекомендовала властям Перми выбрать «менее конфликтные» площадки для проведения митингов и шествий.
* Движение признано экстремистским в России.