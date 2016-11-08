ЛГБТ*-активисты подали в суд на Пермскую городскую думу

«Мы подавали заявление по почте, 31-го числа, как только получили отказ. Оно должно быть в суде если не 7-го, то 8-го ноября. И как только они его получат, то должны будут сразу рассмотреть. По этой категории дел — укороченный порядок рассмотрения. Думаю, что на этой неделе уже должны рассмотреть» — рассказал «Ленте.ру» юрист и организатор гей-парадов Николай Алексеев. Он также отметил, что больше нигде не сталкивался с ситуацией, когда местный законодательный орган власти решал бы вопросы проведения публичных мероприятий. «Это только в Пермском крае, только в Перми», — заявил Алексеев.