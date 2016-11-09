Более ста ДТП и «четверка» снегоуборщикам: как Пермь пережила снегопад

Posted 9 ноября 2016, 08:00
Published 9 ноября 2016, 08:00
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
Снегопад 8 ноября практически парализовал Пермь во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19:30 загруженность городских дорог составляла 10 баллов. Это на 3 балла больше, чем накануне, и на 4 балла больше, чем обычно.
Самая длинная пробка за всю последнюю неделю достигла 8 км и тянулась от улицы Борцов Революции по Камскому мосту, улице Попова и шоссе Космонавтов. Наиболее загруженными оказались улица героев Хасана, Стахановская — Старцева, шоссе Космонавтов.
За прошедшие сутки на территории Пермского края было зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия. Из них 103 аварии — произошли в Перми, уточняет госавтоинспекция. В большинстве случаев водители отделались только материальным ущербом. В результате шести автоаварий пострадали люди, пять из этах ДТП были зафиксированы в Перми. Самыми уязвимыми стали дети. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать.
В 18:30 на бульваре Гагарина LADA XRAY сбила 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. В 18:53 на этой же улице водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 9-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Идентичное ДТП произошло в 20:15 на ул. Луначарского. Женщина-водитель автомобиля Mazda сбила 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Дети отделались ушибами.
Что касается уборки снега — по словам заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкевича, «подрядчики справились с последствиями циклона на твердую четверку».
Как рассказали в управлении внешнего благоустройства, подрядные организации своевременно вышли на прометание и подсыпку дорог и тротуаров. «Это позволило обеспечить свободное движение по городским дорогам», — заверили в администрации города. В связи с сильными снегопадами в Перми был введен режим повышенной готовности. Пока он сохраняется. Какое количество снегоуборочной техники работало 8 ноябряя и в ночь на 9 ноября — в горадминистрации уточнить не смогли.
В связи с обильными снегопадами трамвайные пути в Перми начали чистить специальными вагонами — снегоочистителями. Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», это позволяет избежать скольжения трамваев на путях при торможении и снизить износ рельсов и колесных пар трамваев. В ноябре запущено шесть подобных снегоочистителей.
Утром 9 ноября ситуация с заторами оценивалась в 7 баллов, к 10 часам утра она опустилась до 6 баллов. Сейчас перед подрядчиками стоит задача по вывозке снега, зачистке парковочных карманов, очистке остановок общественного транспорта. Например, в Ленинском районе Перми сейчас работают 11 единиц техники. Следить за ними и коллегами из других районов можно по интерактивной карте «Гортранс Пермь». О том, как должна и не должна выглядеть уборка улиц в снегопады, вы можете ознакомиться здесь.
Последствия использования химических реагентов при уборке улиц уже видны на обуви. Жители Екатеринбурга, например, создали петицию с требованием отказаться от самого популярного реагента «Бионорда». Одной из причин стал «вечный кашель, заболевания дыхательных путей», которые вызывают испарения от реагентов. Пермские подрядчики в основном используют техническую соль.
Снегопад стал темой для обсуждения в соцсетях. Пермяки обсуждали работу коммунальной техники, состояние дорог, аварии и пробки, а также делились фотографиями.
Вчерашний снегопад с высокой вероятностью может стать самым сильным в нынешнем зимнем сезоне, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. В Перми выпало 6 мм осадков. Наблюдались очень большие температурные контрасты: в Чернушке температура ночью повышалась до +3,2°, а на остальной территории Прикамья она была в пределах от -10 до -15°.
Над Республикой Коми усиливается холодный антициклон, который распространяет свое влияние и на Пермский край. Ближайшей ночью морозы ожидаются и в Прикамье. В Перми минимальная температура составит -22°, по северу края будет до -25°, по югу и юго-западу местами будет до -18°. Последний раз такие морозы в первой декаде ноября наблюдались в 1993 году. Ясная погода и штиль 9 ноября лишь поспособствуют усилению морозов.
Ожидается, что 10 ноября среднесуточная температура воздуха будет на 12–13° ниже климатической нормы. В пятницу, 11 ноября, на значительной части территории Европейской России прогнозируется сильный гололед.