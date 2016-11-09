Более ста ДТП и «четверка» снегоуборщикам: как Пермь пережила снегопад

Утром 9 ноября ситуация с заторами оценивалась в 7 баллов, к 10 часам утра она опустилась до 6 баллов. Сейчас перед подрядчиками стоит задача по вывозке снега, зачистке парковочных карманов, очистке остановок общественного транспорта. Например, в Ленинском районе Перми сейчас работают 11 единиц техники. Следить за ними и коллегами из других районов можно по интерактивной карте «Гортранс Пермь». О том, как должна и не должна выглядеть уборка улиц в снегопады, вы можете ознакомиться здесь.