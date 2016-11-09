«Спалился! Не получилось?» Пермская дружина в поисках алкоголя для несовершеннолетних

Татьяна (имена участников изменены) учится в лицее и в рейде участвует не первый раз. Раньше девушка мечтала стать медсестрой, но когда отчим стал жестоко обращаться с ее мамой и никто за них не заступился, твердо решила, что станет судьей или прокурором. Сейчас отчим с ними не живет, а девочка в свободное от учебы время читает книги о государственных ведомствах и участвует в рейдах.