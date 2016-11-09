«Спалился! Не получилось?» Пермская дружина в поисках алкоголя для несовершеннолетних

Posted 9 ноября 2016, 03:01
Published 9 ноября 2016, 03:01
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
Недавно я заскочил в гости к родителям. За чашкой чая, разговор случайно зашел о дружинниках, после чего весь вечер прошел в воспоминаниях. Раньше в дружинах были все: студенты, преподаватели, рабочие, за каждым вузом были закреплены определенные улицы города, которые находились недалеко от учебного заведения, чтобы студенты могли безопасно вернуться домой.
На дежурство выходили 2–3 преподавателя, 1 милиционер и 7–8 студентов, которые с 7 до 11 часов вечера ходили по определенному маршруту и следили за порядком в городе.
Затем их сменяли заводчане, работники фабрик и предприятий.
Сегодня народные защитники занимаются не только патрулированием улиц и охраной порядка на массовых мероприятиях совместно с правоохранительными органами, но и проверяют качество продуктов в магазинах, а также следят за соблюдением правил продажи алкоголя.
В дружину берут не всех. Сначала добровольцы предоставляют пакет документов, проходят проверку на судимость и наличие правонарушений в городском управлении внутренних дел, а после утверждения кандидатур для каждого народного активиста оформляется страховка в департаменте общественной безопасности.
ДНД Перми состоит из городского штаба с начальником и заместителями, шестью районными штабами, расположенными во всех районах, кроме Кировского. Всеми ими руководит городской департамент общественной безопастности.
В каждом региональном штабе есть начальник штаба, командиры и сотрудники отрядов, а также оперативные группы. Последние во время дежурства находятся в машинах и готовы в любой момент выехать «по звонку».
В штате пермской народной дружины сегодня около 130 человек. В дружине Ленинского района около 30 человек, при этом набор идет постоянно, а количество активистов увеличивается.
Также стоит отметить, что дружинникам платят небольшую зарплату.
В месяц им надо отработать 40 часов, за символический гонорар 20 рублей в час, который практически весь уходит на оплату поездок по городу.
Дружинник может выбрать, какие мероприятия ему «по душе» и участвовать только в них, по такому принципу ребята разделились на группы, выезжающие на рейды.
Заранее договорившись о встрече с дружинниками из штаба Ленинского района, прихожу на трамвайную остановку «Попова», где уже стоит девушка лет 16-ти на вид.
Татьяна (имена участников изменены) учится в лицее и в рейде участвует не первый раз. Раньше девушка мечтала стать медсестрой, но когда отчим стал жестоко обращаться с ее мамой и никто за них не заступился, твердо решила, что станет судьей или прокурором. Сейчас отчим с ними не живет, а девочка в свободное от учебы время читает книги о государственных ведомствах и участвует в рейдах.
Чуть позже приходит Александр, студент классического университета, ему за 20, он уже давно в рейдах, раньше был руководителем дружины и знает всю «кухню» общественного контроля.
Сегодня нас будет трое. Обычно в рейдах участвуют от трех до восьми человек. По словам дружинников, такое количество активистов иногда просто необходимо, были случаи, когда после проверки очередного ночного клуба участников рейда, поджидали на улице несколько молодых человек для разговора «по понятиям».
У Александра в руках список, составленный на основе анонимных жалоб о продаже алкоголя несовершеннолетним, в нем около десяти продуктовых магазинов, которые мы должны сегодня проверить, а это значит, что занятием на ближайшие 3–4 часа мы обеспечены.
Никаких красных повязок или блестящих жетонов, дружинники стараются не привлекать лишнего внимания. В следующем рейде их могут узнать, и акция просто провалится. Нет с собой ножей, пистолетов и специальных средств — на вооружении только желание быть полезными обществу и знание необходимых законов. Ребята понимают, что их за это никто не похвалит, не даст почетную грамоту и уж точно не вручит премию в конверте.
Пока идем к первому из списка продуктовому магазину, разговариваем, у меня много вопросов, на которые терпеливо отвечает Александр.
«Покупку важно снять на видео, чтобы в случае суда было доказательство нарушения», — рассказывает он на ходу.
Крупные алкогольные сети проверять особого смысла нет, в них хорошо следят за соблюдением законов, а вот сотрудники маленьких продуктовых магазинов часто сознательно нарушают закон, чтобы увеличить продажи и выручку.
Александр убежден, что штрафовать надо не продавцов, а хозяев магазинов, тогда порядка в торговых точках будет больше, а нарушений соответственно меньше.
Самая тяжелая и ответственная роль у Тани, ей надо одной зайти в магазин и купить бутылку пива или алкогольный коктейль, при этом снять покупку на телефон.
В нескольких магазинах продавцы просят ее показать паспорт. Идут за пивом, на ходу вычитая из 2016 год рождения девочки, но вернувшись с бутылкой, отказываются продавать алкоголь. Мы тем временем ждем на улице недалеко от магазина.
«Ей нельзя уговаривать продавщицу и настойчиво просить продать пиво. Ей даже нельзя быть на каблуках, потому, что тогда она может выглядеть старше своего возраста, а это может сыграть против нас в суде, такие случаи уже были», — делится своим опытом мой коллега по вечернему рейду.
Меняем тактику, теперь выждав несколько секунд, за девушкой захожу я, мне надо снять продажу алкоголя на телефон. Александр внутрь не заходит, его уже знают в лицо по предыдущим рейдам, поэтому он остается снаружи. Дружинники алкогольных рейдов все время меняются, чтобы продавцы не могли их узнать при очередном появлении на пороге магазинов.
Сотрудники павильонов тоже бдительны, в одном из них две продавщицы, замечают меня с телефоном и отказываются продавать пиво моей «напарнице», а затем кричат мне вдогонку: «Спалился, проверка! Не получилось?».
Следующий в нашем «путевом листе» магазин одной из пермских сетей, на прошлом рейде в таком магазине нашей Тане продали пиво, не спросив документы, сегодня мы заходим в подобный, но по другому адресу.
Здесь Александра еще не знают, и мы вдвоем идем следом за нашей «подсадной уткой».
Продавец спрашивает паспорт, взглянув на секунду, на дату рождения, тут же дает малолетней покупательнице «от ворот поворот».
Заходим еще в несколько мест, но везде ответ примерно один: «Покажи паспорт, несовершеннолетним не продаем, маленькая еще пить».
Последний в нашем списке на сегодня продуктовый магазин недалеко от центрального рынка.
На улице уже темно и никого нет.
В павильоне тоже никого кроме нас, мы с Александром стоим и разглядываем витрины, а тем временем Таня уже выбрала себе пиво и направилась на кассу. Спустя несколько секунд она уже стоит на улице с бутылкой. Мы выбегаем следом за ней, на наших лицах удивление, а в голове только один вопрос: «Неужели продали и даже паспорт не спросили? »
Набираем на телефоне 02 и рассказываем о случившемся, голос в трубке методично отвечает: «Несовершеннолетний ребенок с вами? Ждите, выезжаем».
Теперь нам нужно вернуться в павильон и дождаться полицейских, Таня начинает заметно нервничать. В магазине мы представляемся продавщице, объясняем, кто мы и откуда, а Таня показывает свой паспорт, через несколько минут приезжают сотрудники полиции.
На лице молодой продавщицы заметно волнение, она звонит хозяину магазина. Продажу пива девочке она не отрицает, видимо такой случай в ее практике впервые и она просто забыла попросить документ.
Сотрудники полиции оформляют документы, разъясняют продавцу незаконность продажи, а мы, сделав несколько фотографий для отчетности, заполняем протокол и акт проверки.
Продавцу за нарушение п.2 ст.16 ФЗ № 171-ФЗ грозит штраф 30 тыс. рублей, при повторной продаже возможна даже уголовная ответственность. Неожиданно в дверях появляется хозяин магазина с двумя друзьями, и начинает разговор «на повышенном тоне», требуя дать ему копии наших паспортов и обвиняя сотрудников полиции в «подставе».
Не дожидаясь пока обстановка накалится сильнее мы выходим из магазина, идем и оглядываемся, проверяя не идет ли кто-то следом за нами и пытаясь успеть на последний автобус. Пока идем договариваемся провести еще один рейд на следующей неделе.
Текст: Виктор Михалев для Properm.ru