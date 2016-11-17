Ассоциация пермских ТСЖ оспорила новую схему теплоснабжения Перми

— Администрация сделала попытку затянуть процесс — привлечь в суд в качестве третьего лица Гордуму. Не прошло. Возразить по сути им нечего было — нарушения при формировании новой схемы теплоснабжения носят фундаментальный характер, поэтому представители администрации, «ПСК» и «Т Плюс» просто время потянули выступлениями, убедились, что суд настроен все-таки сегодня завершить процесс, замолчали, и судья ушла в совещательную комнату, — рассказывает о заседании Александр Зотин, председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».