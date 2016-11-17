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Posted 17 ноября 2016, 05:44

Published 17 ноября 2016, 05:44

Modified 2 марта 2023, 14:37

Updated 2 марта 2023, 14:37

Ассоциация пермских ТСЖ оспорила новую схему теплоснабжения Перми

17 ноября 2016, 05:44
Юристы считают, что на этом история не закончена. По их мнению, в ближайшее время стоит ожидать апелляционный иск от администрации и ресурсоснабжающей организации.

16 ноября состоялось заключительное заседание Арбитражного суда Пермского края по иску Ассоциации пермских ТСЖ к администрации Перми, главе администрации и Министерству энергетики РФ.

Причиной спора являлась новая схема теплоснабжения Перми до 2032 года, согласно которой с 2017 года статус единой теплоснабжающей организации получала «Пермская сетевая компания», тарифы которой выше чем у ПАО «Т Плюс».

Как и в прошлый раз заседание было долгим, и длилось около двух часов.

— Администрация сделала попытку затянуть процесс — привлечь в суд в качестве третьего лица Гордуму. Не прошло. Возразить по сути им нечего было — нарушения при формировании новой схемы теплоснабжения носят фундаментальный характер, поэтому представители администрации, «ПСК» и «Т Плюс» просто время потянули выступлениями, убедились, что суд настроен все-таки сегодня завершить процесс, замолчали, и судья ушла в совещательную комнату, — рассказывает о заседании Александр Зотин, председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».

Суд признал незаконными действия администрации и ее главы о направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения города до 2032 года для утверждения в Министерство энергетики РФ. Также было признано незаконным решение администрации об определении в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания».

Это уже вторая схема теплоснабжения Перми, направленная главой администрации Дмитрием Самойловым в Минэнерго и оспоренная Ассоциацией пермских ТСЖ в Арбитражном суде.

По мнению Виталия Степанова, представителя пермских ТСЖ, на этом история судов не закончена. Он уверен что в ближайшее время стоит ожидать апелляционный иск, как со стороны администрации города, так и со стороны ресурсоснабжающей организации.

В ООО «ПСК» сообщили, что решение суда по отмене отдельных процедурных моментов проекта актуализированной схемы теплоснабжения Перми на 2017 год будет обжаловано. В компании уверены, что вышестоящая инстанция должна более детально рассмотреть все аспекты разработки документа, поэтому точка в данном судебном процессе еще не поставлена.

В компании отмечают, проект актуализированной схемы теплоснабжения Перми на 2017 год разработан и утвержден согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ №808 «Об организации теплоснабжения». Документ соответствует таким принципам развития системы теплоснабжения как надежность, экономичность, приоритет комбинированной выработки энергии.

- Схема теплоснабжения — не политический, а сугубо технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми, — отмечают в пресс-службе «Пермской сетевой компании»В первую очередь, это реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, например, с новых энергоблоков пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и, самое главное, — адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Главная цель этих мероприятий — повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей — жителей Перми.

В ООО «ПСК» считают, что оспаривание схемы со стороны отдельных общественных деятелей, может свести на нет все эти начинания, реализуемые для всего города.

#Спецпроекты#Общество#Отопление#Пермский стандарт
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