Ассоциация пермских ТСЖ оспорила новую схему теплоснабжения Перми

Posted 17 ноября 2016, 05:44
Published 17 ноября 2016, 05:44
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
16 ноября состоялось заключительное заседание Арбитражного суда Пермского края по иску Ассоциации пермских ТСЖ к администрации Перми, главе администрации и Министерству энергетики РФ.
Причиной спора являлась новая схема теплоснабжения Перми до 2032 года, согласно которой с 2017 года статус единой теплоснабжающей организации получала «Пермская сетевая компания», тарифы которой выше чем у ПАО «Т Плюс».
Как и в прошлый раз заседание было долгим, и длилось около двух часов.
— Администрация сделала попытку затянуть процесс — привлечь в суд в качестве третьего лица Гордуму. Не прошло. Возразить по сути им нечего было — нарушения при формировании новой схемы теплоснабжения носят фундаментальный характер, поэтому представители администрации, «ПСК» и «Т Плюс» просто время потянули выступлениями, убедились, что суд настроен все-таки сегодня завершить процесс, замолчали, и судья ушла в совещательную комнату, — рассказывает о заседании Александр Зотин, председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».
Суд признал незаконными действия администрации и ее главы о направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения города до 2032 года для утверждения в Министерство энергетики РФ. Также было признано незаконным решение администрации об определении в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания».
Это уже вторая схема теплоснабжения Перми, направленная главой администрации Дмитрием Самойловым в Минэнерго и оспоренная Ассоциацией пермских ТСЖ в Арбитражном суде.
По мнению Виталия Степанова, представителя пермских ТСЖ, на этом история судов не закончена. Он уверен что в ближайшее время стоит ожидать апелляционный иск, как со стороны администрации города, так и со стороны ресурсоснабжающей организации.
В ООО «ПСК» сообщили, что решение суда по отмене отдельных процедурных моментов проекта актуализированной схемы теплоснабжения Перми на 2017 год будет обжаловано. В компании уверены, что вышестоящая инстанция должна более детально рассмотреть все аспекты разработки документа, поэтому точка в данном судебном процессе еще не поставлена.
В компании отмечают, проект актуализированной схемы теплоснабжения Перми на 2017 год разработан и утвержден согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ №808 «Об организации теплоснабжения». Документ соответствует таким принципам развития системы теплоснабжения как надежность, экономичность, приоритет комбинированной выработки энергии.
- Схема теплоснабжения — не политический, а сугубо технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми, — отмечают в пресс-службе «Пермской сетевой компании» — В первую очередь, это реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, например, с новых энергоблоков пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и, самое главное, — адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Главная цель этих мероприятий — повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей — жителей Перми.
В ООО «ПСК» считают, что оспаривание схемы со стороны отдельных общественных деятелей, может свести на нет все эти начинания, реализуемые для всего города.