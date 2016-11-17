«У нас одна дорога на — «Северное». В Перми прошел пикет против развала «Центра диализа»

— Они говорят, что это делается для людей, но почему тогда нас не спросили? Получается, что сейчас у нас нет специализированного центра, и нет надежды. Нам остается только ждать и надеяться, что власти решат эту проблему быстрее. Но дождутся ли наши близкие? — сказал в завершение один участников.