«У нас одна дорога на — «Северное». В Перми прошел пикет против развала «Центра диализа»

Posted 17 ноября 2016, 14:17
Published 17 ноября 2016, 14:17
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
Днем, 17 ноября, на пощадке напротив ДК им. Солдатова собрались более 30 пермяков: пациенты и их родственники, которые выступили против ликвидации отделения реанимации и нефрологии в ПКБ №3 «Центр диализа» на Яблочкова, 39. В настоящий момент, по решению Министерства здравоохранения Пермского края с участием ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» и в интересах Екатеринбургского холдинга ООО «Юнона», продолжается проводиться реорганизация ГБУЗ ПК ПКБ №3 - рассказывают участники пикета.
По мнению пациентов, в новом центре врачи не способны оказать помощь больным с почечной недостаточностью, так, как это делали в «Центре диализа», где комплекс оказания медицинской помощи концентрировался на пациенте с момента его поступления. Обращения пациентов в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, Следственный комитет РФ по Пермскому краю, Росздравнадзор по Пермскому краю, Прокуратуру Пермского края ни к чему не привели.
— Зачем было разрушать старый, пока не создали полноценный и хороший центр?
— Не известно будет ли он вообще…
— Как нам сейчас быть? Нашим близким нужна помощь, которой их лишили, — возмущались митингующие.
Кроме собравшихся журналистов, услышать пермяков было некому. Ни представителей Минздрава, ни краевых ни городских властей на мероприятии не было.
«У него внеорганные образования на мочевом пузыре, зажаты мочеточники, — рассказывает Елена. — Впервые попасть на диализ мы смогли, когда министром здравоохранения был еще Тришкин. Тогда я лично ходила к нему на прием. Муж не разговаривал, не ел и не пил. Нас из семерки (МСЧ №7) отправили в реанимацию «Центра диализа», где смогли помочь. Сейчас же нет места для больных, койкоместо не получить».
Больным запрещено пить много воды, поэтому для очищения организма и подачи жидкости в область запястья, вшивают фистулы. «С этими приборами очень сильно скачет давление, может подниматься до 200, — переживает Елена. — Сейчас необходимо сделать операцию, но из нашей больницы убрали хирургию. Врачи в краевой больнице не специализируются на подобных операциях. Теперь у нас одна дорога на — «Северное».
Для большинства больных необходим ежедневный диализ, но с реорганизацией двух учреждений система усложнилась. «Если раньше мы могли прийти и нас всех организованно принимали: было достаточно врачей и техники, то сейчас мы можем приходить только в назначенное время.
Одним из присутствующих на митинге был Александр Золотарев, представитель межрегиональной организации «Нефро-Лига»
— Сегодня мы встречались с представителями пермского Минздрава и уполномоченной по правам человека. Обсуждались несколько вопросов. Основной — сохранение стационаров по реанимации, нефрологии в шаговой доступности — непосредственно в самой больнице. В ходе встречи министр здравоохранения предложила разработать совместно с пермской краевой общественной организацией маршрутизацию пациентов, план и порядок оказания медицинской помощи в случае экстренных ситуаций.
— Они решили, а когда это будет? У моего мужа сроки прижаты, — спрашивает Елена Алексеевна.
— Министрество обещало разработать такой приказ до конца года.
— Моему мужу операцию по реконструкции фистулы нужно было сделать еще в августе. Что мне делать?
— Касатов (главврач ПККБ — прим. Properm.ru) нам рассказывал, что у него там (в краевой больнице - прим. Properm.ru) прекрасно работают хирурги и делают фистулы. А в нашем центре их якобы делают плохо. Но это не так. Наши врачи идеально справлялись с работой.
«В октябре у одной пациентки остановилась фистула. Когда ее привезли в больницу (краевую - прим. Properm.ru) и устанавливали катетер, прокололи легкое. Хотели на нее спихнуть, но не получилось. Позднее ей сменили фистулы, но не специалисты, уровень совсем другой», — рассказывает женщина.
По замыслу Минздрава на базе реанимации, которую перенесли в краевую больницу, планировалось создать нефрологическу службу. И хотя полноценного отделения в краевой больнице не появилось, отделение реанимации, которое жизненно необходимо для пациентов с почечной недостаточностью было решено перенести отделив ее от стационара. Всего на создание нефрологии было вложено почти 60 млн рублей.
— Они говорят, что это делается для людей, но почему тогда нас не спросили? Получается, что сейчас у нас нет специализированного центра, и нет надежды. Нам остается только ждать и надеяться, что власти решат эту проблему быстрее. Но дождутся ли наши близкие? — сказал в завершение один участников.