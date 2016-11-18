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Posted 18 ноября 2016, 15:02

Published 18 ноября 2016, 15:02

Modified 2 марта 2023, 14:37

Updated 2 марта 2023, 14:37

Пермякам начали подавать воду с повышенным содержанием хлора

18 ноября 2016, 15:02
Повышенное содержание хлора в воде связано с распространением гепатита А среди пермяков. Режим обеззараживания сохранится до особого распоряжения Роспотребнадзора. По данным ведомства, количество больных продолжает расти.

На очистных сооружениях Перми введен режим гиперхлорирования, сообщает «59.ru». Вода с повышенным содержанием хлора подается в квартиры пермяков с 17 ноября. Это стало необходимо в связи с распространение на территории города гепатита А.

Сейчас на Чусовских очистных сооружениях уровень остаточного хлора в питьевой воде составляет 1,5 мг/л. На Большекамском водозаборе и фильтровальной станции поселка Новые Ляды — 1,3 мг/л. Стандартное содержание хлора в водопроводной воде, как правило, не превышает 1,2 мг/л.

Режим обеззараживания сохранится до особого распоряжения Роспотребнадзора. По данным ведомства, количество больных продолжает расти. На данный момент в Перми зафиксировано более 450 случаев заражения.

#Здоровье#Гепатит А
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