Пермякам начали подавать воду с повышенным содержанием хлора

Posted 18 ноября 2016, 15:02
Published 18 ноября 2016, 15:02
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
На очистных сооружениях Перми введен режим гиперхлорирования, сообщает «59.ru». Вода с повышенным содержанием хлора подается в квартиры пермяков с 17 ноября. Это стало необходимо в связи с распространение на территории города гепатита А.
Сейчас на Чусовских очистных сооружениях уровень остаточного хлора в питьевой воде составляет 1,5 мг/л. На Большекамском водозаборе и фильтровальной станции поселка Новые Ляды — 1,3 мг/л. Стандартное содержание хлора в водопроводной воде, как правило, не превышает 1,2 мг/л.
Режим обеззараживания сохранится до особого распоряжения Роспотребнадзора. По данным ведомства, количество больных продолжает расти. На данный момент в Перми зафиксировано более 450 случаев заражения.