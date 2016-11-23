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Posted 23 ноября 2016, 10:02

Published 23 ноября 2016, 10:02

Modified 2 марта 2023, 14:37

Updated 2 марта 2023, 14:37

В Прикамье эвакуировали отделение банка из-за подозрительного пакета

23 ноября 2016, 10:02
Когда сотрудники полиции вскрыли пакет, то обнаружили там продукты питания.

В Березниках из-за подозрительного предмета эвакуировали отделение банка на улице Юбилейная. На место прибыли врачи и сотрудники МВД, территория вокруг здания была оцеплена.

— По неофициальной информации, в центральном офисе банка обнаружен подозрительный объект. Движение перекрыто, все оперативные службы города работают на месте, — сообщили на офицальной странице «Березники ТВ».

Когда сотрудники полиции вскрыли пакет, то обнаружили там продукты питания. В скором времени отделение банка заработало в обычном режиме.

#Банки#Бомба
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