В Прикамье эвакуировали отделение банка из-за подозрительного пакета

Posted 23 ноября 2016, 10:02
Published 23 ноября 2016, 10:02
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
В Березниках из-за подозрительного предмета эвакуировали отделение банка на улице Юбилейная. На место прибыли врачи и сотрудники МВД, территория вокруг здания была оцеплена.
— По неофициальной информации, в центральном офисе банка обнаружен подозрительный объект. Движение перекрыто, все оперативные службы города работают на месте, — сообщили на офицальной странице «Березники ТВ».
Когда сотрудники полиции вскрыли пакет, то обнаружили там продукты питания. В скором времени отделение банка заработало в обычном режиме.