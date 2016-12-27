В Перми состоится концерт памяти жертв крушения Ту-154

На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и девять журналистов — по три человека с Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Они должны были поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.