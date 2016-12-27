В Перми состоится концерт памяти жертв крушения Ту-154

Posted 27 декабря 2016, 15:29
Published 27 декабря 2016, 15:29
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
29 декабря в ДК им Солдатова состоится благотворительный концерт в память о жертвах крушения самолета Ту-154. В мероприятие примут участие пермский хор «Млада» и Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря на Черным морем. Самолет российского Минобороны пропал с радаров над Чёрным морем через две минуты после вылета из Сочи.
На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и девять журналистов — по три человека с Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Они должны были поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.