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Posted 27 декабря 2016, 15:29

Published 27 декабря 2016, 15:29

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

В Перми состоится концерт памяти жертв крушения Ту-154

27 декабря 2016, 15:29
Авиакатастрофа произошла 25 декабря на Черным морем. В самолете находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

29 декабря в ДК им Солдатова состоится благотворительный концерт в память о жертвах крушения самолета Ту-154. В мероприятие примут участие пермский хор «Млада» и Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря на Черным морем. Самолет российского Минобороны пропал с радаров над Чёрным морем через две минуты после вылета из Сочи.

На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и девять журналистов — по три человека с Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Они должны были поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

#Афиша#Ту-154#Авиакатасрофа
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