Онлайн-сервис Tele2 на любой вкус

Екатерина Чудинова, директор пермского филиала Tele2:

<Мессенджеры становятся все более популярными средствами коммуникации, и мы стараемся быть там, где наши абоненты. Тем, кто часто общается с друзьями в Viber или Telegram, гораздо удобнее получить профессиональную консультацию в этих же каналах, чем звонить в контактный центр или идти в салон связи. А в личном кабинете можно узнать много полезного о своем номере без чьей-либо помощи, это экономия ценного времени клиентов>.