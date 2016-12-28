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Posted 28 декабря 2016, 09:35

Published 28 декабря 2016, 09:35

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

Онлайн-сервис Tele2 на любой вкус

28 декабря 2016, 09:35
Кроме стандартных консультаций, сотрудники контактного центра компании могут подсказать прогноз погоды и даже кулинарный рецепт.

Мобильный оператор Tele2 составил список самых необычных запросов в онлайн-каналы обслуживания абонентов. Помимо стандартных консультаций о качестве связи и тарификации, сотрудники контактного центра компании могут подсказать прогноз погоды и даже кулинарный рецепт.

Tele2 продолжает расширять возможности для обслуживания абонентов. Паблик-аккаунт в Viber, самообслуживание в личном кабинете, консультационная поддержка в Telegram - современными сервисами пользуются все больше клиентов компании. С начала года популярность всех типов дистанционного обслуживания среди абонентов Пермского края возросла в 4 раза суммарно. Каждый пятый абонент Tele2 самостоятельно управляет услугами связи в личном кабинете <Мой Tele2>.

При взаимодействии с абонентами в онлайн-каналах специалисты придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения. Открытый формат располагает клиентов задавать необычные вопросы, например, курс валют, прогноз погоды или рецепт борща. Сотрудники контактного центра отвечают абонентам не только на разных иностранных языках, но и в стихотворной форме, а также помогают настроить приложения и добавить стикеры.

Екатерина Чудинова, директор пермского филиала Tele2:
<Мессенджеры становятся все более популярными средствами коммуникации, и мы стараемся быть там, где наши абоненты. Тем, кто часто общается с друзьями в Viber или Telegram, гораздо удобнее получить профессиональную консультацию в этих же каналах, чем звонить в контактный центр или идти в салон связи. А в личном кабинете можно узнать много полезного о своем номере без чьей-либо помощи, это экономия ценного времени клиентов>.

Для того чтобы получить консультацию специалистов Tele2 в Viber, в разделе <Паблик-аккаунты> необходимо ввести и перейти в раздел <Чат>. Пользователям Telegram достаточно в меню приложения через <поиск контактов> ввести Tele2_support и отправить сообщение в чат. Сервис самостоятельного управления услугами связи - личный кабинет <Мой Tele2> - доступен на сайте my.tele2.ru, а также в формате мобильного приложения для iOS и Android.

#Новости компаний#Теле2-нк
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