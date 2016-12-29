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Posted 29 декабря 2016, 08:31

Published 29 декабря 2016, 08:31

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

Новогоднее оформление офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признали лучшим в столице Прикамья

29 декабря 2016, 08:31
В 2016 году креативная группа, которая работала над оформлением, ушла от традиционных решений декорирования исключительно самого офиса.

Центральный офис «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получил первый приз в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Нефтяникам вручили диплом в номинации «Промышленные предприятия с численностью работающих тысяча и более человек» за подписью главы Перми Дмитрия Самойлова.

В 2016 году креативная группа, которая работала над оформлением, ушла от традиционных решений декорирования исключительно самого офиса. Массивная арка, нависающая над пешеходной частью у входа, по словам авторов проекта, — древнейшая архитектурная форма, которая в данном случае символизирует переход из одного года в другой.

30-метровая арка оформлена в пермском зверином стиле с использованием растительных узоров, напоминает о наступающем Годе экологии в России. Пермский звериный стиль авторы использовали и в изображениях животных — символах Прикамья. Стальные двухметровые скульптуры волка медведя, лося и оленя расположены вдоль здания центрального аппарата управления. Завершает украшение фасада на Ленина, 62 LED-освещение в фирменных цветах Компании, которое растянулось на все семь этажей.

#Новости компаний#Лукойл-пермь-нк
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