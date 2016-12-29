Новогоднее оформление офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признали лучшим в столице Прикамья

В 2016 году креативная группа, которая работала над оформлением, ушла от традиционных решений декорирования исключительно самого офиса. Массивная арка, нависающая над пешеходной частью у входа, по словам авторов проекта, — древнейшая архитектурная форма, которая в данном случае символизирует переход из одного года в другой.