Жертвы или любители халявы? Как пермяки теряют квартиры из-за взятых в долг денег

Posted 30 декабря 2016, 05:00
Published 30 декабря 2016, 05:00
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
— Уже больше года члены семьи Соловьевых живут в моей квартире в доме на улице Фонтанной, которую я приобрел законным путем, и за которую я исправно плачу ипотеку. Но я не могу даже попасть туда. В квартире сейчас проживает дочь Соловьевых — Юлия Новожилова. Ни она, ни ее муж никогда не были собственниками квартиры и занимают ее сейчас незаконно, — говорит собственник квартиры Роман Федосеев, который к тому же оказывает юридические услуги компании «Белые ночи».
Соловьевы, напротив, называют себя пострадавшими от действий «Белых ночей» и считают, что компания незаконно завладела их квартирой, о чем Properm.ru подробно писал в апреле 2016 года. Тогда приставы на основании судебного решения и исполнительного листа пришли выселять из квартиры Надежду Соловьеву и ее семью. Но так как в квартире оказался прописан маленький ребенок, фактического выселения так и не состоялось.
Сама история началась в 2013 году. Тогда Надежда Соловьева оформила в микрофинансовой организации «Центр развития бизнеса» заем на сумму 571 тыс. рублей под залог квартиры на предпринимательские цели, возникла просрочка. По словам представителя Соловьевых Вероники Бурлаковой, через год ЦРБ продал закладную на квартиру компании «Белые ночи». К тому моменту сумма долга с накапавшими процентами и пенями превышала 8 млн рублей.
— Дальше «Белые ночи» предложили способ решения. Это продажа квартиры на сумму не менее 2,2 млн рублей и снижение долга до 1,7 млн рублей. Через месяц покупатель якобы был найден. Он был готов отдать 500 тыс. рублей в рамках договора задатка. Но что это значит для Соловьевых? Если сделка срывается, то продавец должен вернуть покупателю задаток в двойном размере. Я предлагала выйти или на договор аванса, или отложить сделку, пока покупатель не будет готов полностью оплатить покупку. Мезин и «Белые ночи» отказались. Впоследствии долг вырос до 13 млн рублей, — так описывает проблемную ситуацию Бурлакова.
Со слов Евгения Мезина ситуация выглядит почти также — вводные совпадают, сумма долга и предполагаемая сумма сделки тоже. Но взгляд на нее несколько иной.
— В 2014 году в нашу компанию обратился «Центр развития бизнеса» с предложением выкупить закладную на квартиру. Сотрудники ЦРБ поясняли, что продают закладную, поскольку не могут найти общий язык с Соловьевыми. Сумма долга, обеспеченного квартирой, на тот момент уже превышала 8 млн рублей, а рыночная стоимость однокомнатной квартиры составляла 2 млн рублей, — рассказывает Мезин. — Мы понимали, что выплатить весь долг заемщикам не под силу. Соловьевы сами назвали сумму в 1,7 млн рублей, которую они могли погасить за счет продажи квартиры. Мы предложили справедливое, как нам казалось, решение. Будь оно реализовано, Соловьевы остались бы в плюсе. Специалисты «Белых ночей» нашли покупателя, готового заплатиь за квартиру 2,2 млн рублей. Погасив 1,7 млн рублей долга, заемщики оставили бы себе деньги, полученные сверх этой суммы — то есть 500 тыс. рублей. Это хорошая сумма для первоначального взноса, чтобы купить в ипотеку другую квартиру. Мы со своей стороны были готовы помочь им найти новую квартиру и получить ипотеку.
Дальше, по словам Мезина, сделка сорвалась по вине нового юриста Соловьевых — Вероники Бурлаковой.
— Мы были ошарашены, когда она даже без изучения документов заявила Соловьевым, что на сделку выходить не нужно и возвращать долги не требуется. Мы до сих пор не понимаем, чем она руководствовалась, обещая Соловьевым, что с ее помощью им и долг простят, и залоговую квартиру оставят. Но в результате они не только лишились квартиры, но им еще и присудили долг на сумму свыше 400 тыс. рублей.
Между тем Соловьевы считают себя пострадавшими от действий «Белых ночей». Еще в конце марта 2016 года Соловьевой пришло постановление от следователей о признании ее потерпевшей по уголовному делу. Само уголовное дело было возбуждено в январе 2016 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
По словам Вероники Бурлаковой за прошедший год ситуация никак не изменилась, а дело не сдвинулось с мертвой точки.
— Следствие по делу как шло, так и идет. Его как продлевали, так и продлевают. Какой-то конкретной информации о продвижении нет. Были получены постановления о признании потерпевшими. В одном из них написано: «Неуставновленные лица из числа сотрудников и руководителей «Центра развития бизнеса» и «Белых ночей» путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели правом на жилое помещение Соловьевой, причинив ей ущерб в сумме 1,8 млн рублей». Постарадавшие, получившие эту бумагу, в открытую спрашивают: «Какой в ней смысл? Ведь мы всё еще без квартир, а «Белые ночи» всё еще работают». Наше дело, возбужденное в 2016 году, приобщили к делу, заведенному еще в 2011 году. Это что получается? За пять лет ничего не изменилось? Да, следствие идет, но пострадавшим от этого ни горячо, ни холодно.
«Белые ночи», напротив, виноватыми себя не считают.
— Действительно, было возбуждено дело. Знаю, что расследуют момент 2010 года в отношении неизвестной нам семьи, заключившей сделку с «Центром развития бизнеса». Подробности мне не известны, так как никакого отношения к человеку, написавшему заявление, равно как и к ЦРБ, мы не имеем, — говорит Евгений Мезин. — Более того в 2010 году, когда заключалась сделка, «Белые Ночи» еще не существовали. С момента появления компании и по нынешний день вся деятельность ведется строго в рамках действующего законодательства. В данном деле мы выступаем как свидетели, поэтому о его продвижении ничего сказать не можем.
На выходе получается, что одна сторона считает действия «Центра развития бизнеса» и «Белых ночей» незаконными. По мнению Вероники Бурлаковой, компании пользуются финансовой и юридической безграмотностью пострадавших людей. Евгений Мезин, в свою очередь, считает, что деятельность «Белых ночей» абсолютно законна, а люди целенаправленно строят из себя жертв.
— Я думаю все всё понимают, просто халява — священна. За нее можно и покричать, и выставить себя жертвой — это легче, чем добросовестно исполнить свои обязательства.