Жертвы или любители халявы? Как пермяки теряют квартиры из-за взятых в долг денег

— Следствие по делу как шло, так и идет. Его как продлевали, так и продлевают. Какой-то конкретной информации о продвижении нет. Были получены постановления о признании потерпевшими. В одном из них написано: «Неуставновленные лица из числа сотрудников и руководителей «Центра развития бизнеса» и «Белых ночей» путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели правом на жилое помещение Соловьевой, причинив ей ущерб в сумме 1,8 млн рублей». Постарадавшие, получившие эту бумагу, в открытую спрашивают: «Какой в ней смысл? Ведь мы всё еще без квартир, а «Белые ночи» всё еще работают». Наше дело, возбужденное в 2016 году, приобщили к делу, заведенному еще в 2011 году. Это что получается? За пять лет ничего не изменилось? Да, следствие идет, но пострадавшим от этого ни горячо, ни холодно.