Осторожно! Пермские крыши увешаны сосульками и снежными глыбами

Posted 1 января 2017, 11:10
Published 1 января 2017, 11:10
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
С теплой погодой в Перми возросла опасность травмирования людей снегом и наледью с крыш домов.
«Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы, что представляет большую угрозу для прохожих», — поясняют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Чтобы избежать травм, следует держаться подальше от стен зданий. Но если вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что шумит. В том случае, если с крыши падает снег, безопаснее будет максимально близко прижаться к стене дома.
Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, не заходите в опасные зоны. Не паркуйте автомобили вблизи зданий. Взрослым следует научить своих детей соблюдению правил безопасности при перепадах температур. При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны максимально быстро отреагировать на сообщение.