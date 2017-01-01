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Posted 1 января 2017, 11:10

Published 1 января 2017, 11:10

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

Осторожно! Пермские крыши увешаны сосульками и снежными глыбами

Осторожно! Пермские крыши увешаны сосульками и снежными глыбами

1 января 2017, 11:10
Фото: Properm.ru
Метель и потепление в Прикамье увеличили вероятность получить травму при падении снега с крыш.

С теплой погодой в Перми возросла опасность травмирования людей снегом и наледью с крыш домов.

«Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы, что представляет большую угрозу для прохожих», — поясняют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чтобы избежать травм, следует держаться подальше от стен зданий. Но если вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что шумит. В том случае, если с крыши падает снег, безопаснее будет максимально близко прижаться к стене дома.

Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, не заходите в опасные зоны. Не паркуйте автомобили вблизи зданий. Взрослым следует научить своих детей соблюдению правил безопасности при перепадах температур. При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны максимально быстро отреагировать на сообщение.

#Общество
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