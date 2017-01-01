Осторожно! Пермские крыши увешаны сосульками и снежными глыбами

«Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы, что представляет большую угрозу для прохожих», — поясняют в ГУ МЧС России по Пермскому краю.