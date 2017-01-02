В России начали повышать пенсионный возраст

Posted 2 января 2017, 05:29
Published 2 января 2017, 05:29
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Речь при этом идет как о государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, так и о тех, кто занимает государственные должности, государственные должности в регионах и муниципальные должности, пишет РБК.
Кроме того, закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. При этом предполагается плавный переход ежегодно по полгода.