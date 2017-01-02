В России начали повышать пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.