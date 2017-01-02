properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января 2017, 05:29

Published 2 января 2017, 05:29

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

В России начали повышать пенсионный возраст

2 января 2017, 05:29
Сюжет
Пенсия
Повышение пройдет поэтапно — возраст будет увеличиваться на шесть месяцев в год.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Речь при этом идет как о государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, так и о тех, кто занимает государственные должности, государственные должности в регионах и муниципальные должности, пишет РБК.

Кроме того, закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. При этом предполагается плавный переход ежегодно по полгода.

#Общество#Пенсия#Пенсионный возраст
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика