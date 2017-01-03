Горки, лабиринты, снегокаты. Исследуем ледовые городки Перми

В Развлекательном комплексе на территории Мотовилихинского пруда по улице Мостовой установлены две маленькие горки и пять скатов для тюбинга. Съехать с высоких горок можно на одноместной или двухместной ватрушке. Также можно взять напрокат коньки и покататься с друзьями на катке, либо позаниматься спортом на зимних тренажерах под открытым небом. Дети могут покататься на паровозике или верхом на пони. По пруду можно промчаться за рулем снегохода, а затем покормить уточек в «Райском саду».