Горки, лабиринты, снегокаты. Исследуем ледовые городки Перми

Posted 3 января 2017, 06:30
Published 3 января 2017, 06:30
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Около УДС «Молот» по улице Лебедева, 13 появилось семь ледяных горок. Две из них бесплатные, пять — платные. Горку можно выбрать на свой вкус — высотой 6, 5, 4 и 3 метра. Получить острые ощущения и заряд адреналина можно, преодолев скоростной спуск на ватрушке. Для детей предусмотрены маленькие скаты. Ребята постарше могут покататься по специальной трассе на детских снегоходах и квадроциклах.
Открытие ледового катка состоялось в воскресенье, 25 декабря. Здесь есть теплые раздевалки и прокат коньков. До 1 января на территории УДС «Молот» будет работать полевая кухня, где можно подкрепиться кашей и согреться горячим чаем.
Тихий и уютный ледовый городок «Рождественская деревня» перед КДЦ «Мотовилиха» по улице Уральской, 93 понравится самым юным его посетителям. Для них здесь есть две маленькие горки. За детьми, можно наблюдать сидя на лавочках в центре городка. Для школьников перед КДЦ установлены три ската для тюбинга высотой 3, 4 и 6 метров.
Попасть в ледовый комплекс «Серебряное копытце» в саду им. Миндовского можно через большие ворота изо льда. Встречает гостей сказочный олень с санями, уральский мастер изо льда и заснеженная ель. Здесь дети могут попробовать найти выход из ледяного лабиринта, прокатиться с небольших горок и разглядеть металлические скульптуры. Рядом на снеженных холмах можно испытать все средства передвижения: от картонки и ледянки до санок и снегокатов.
Не один, а сразу два Деда Мороза встретят вас в ледовом городке около Цирка по улице Уральская, 112. В этом развлекательном комплексе посетителей ждут фигуры изо льда, несколько горок для катания и ледовый лабиринт. Малыши могут покататься на маленьком пони или пассажиром в зимних санях.
В Развлекательном комплексе на территории Мотовилихинского пруда по улице Мостовой установлены две маленькие горки и пять скатов для тюбинга. Съехать с высоких горок можно на одноместной или двухместной ватрушке. Также можно взять напрокат коньки и покататься с друзьями на катке, либо позаниматься спортом на зимних тренажерах под открытым небом. Дети могут покататься на паровозике или верхом на пони. По пруду можно промчаться за рулем снегохода, а затем покормить уточек в «Райском саду».
В пятницу, 30 декабря, на городской эспланаде состоится открытие главного ледового городка Перми. «Экологический Сад» засияет для посетителей в 20:00.