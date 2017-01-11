УБРиР прошел сертификацию по международному стандарту безопасности

Posted 11 января 2017, 10:29
Published 11 января 2017, 10:29
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) прошел ежегодную сертификацию по стандарту международной безопасности Payment CardIndustry Data Security Standard (PCI DSS) по самой новой версии 3.2, подтверждающей высший мировой уровень безопасности.
PCI DSS— стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, объединивший в себе требования международных платежных систем к обеспечению информационной безопасности. Стандарт был разработан советом PCI SSC (Payment CardIndustry Security Standards Council), в него вошли такие карточные бренды, как Visa, MasterCard, JCB, American Express и Discovery.
Требования стандарта PCI DSS распространяются на банки, торгово-сервисные предприятия, поставщиков технологических услуг и другие организации, деятельность которых связана с обработкой, передачей и хранением данных о держателях платежных карт.
По словам начальника управления безопасности информационных систем УБРиР Александра Падерина, стандарт регламентирует предопределенный перечень требований, как с технической, так и с организационной стороны, подразумевая комплексный подход с высокой степенью требовательности к обеспечению безопасности данных платежных карт.
«Пройдя сертификацию, мы в очередной раз доказали, что держатели карт УБРиР могут быть уверены, что все их персональные данные надежно защищены. УБРиР уже 6-ой год подряд подтверждает высокий уровень безопасности при работе с данными клиентов», — добавил эксперт.