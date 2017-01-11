УБРиР прошел сертификацию по международному стандарту безопасности

«Пройдя сертификацию, мы в очередной раз доказали, что держатели карт УБРиР могут быть уверены, что все их персональные данные надежно защищены. УБРиР уже 6-ой год подряд подтверждает высокий уровень безопасности при работе с данными клиентов», — добавил эксперт.