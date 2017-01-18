«Если ты живёшь своей жизнью, то не лезь к нам, православным». Священник из Прикамья рассказал о суде с атеистом

— Я вам приведу простой пример. Он может быть неприятным для вас, но тем не менее. Один «продвинутый» человек нашел в интернете фотографию вашей мамы. Нарисовал ей рога и копыта, в зубы — сигарету, в руку — бутылку водки. Вы ему говорите: «Уважаемый, что ты делаешь, зачем? », а он отвечает: «Не волнуйся дорогой, это у нас юмор такой, безобидная картинка. Мы тут удовольствие, понимаешь, получаем». Какова будет ваша реакция? Также и здесь. Матерь Божия — это матерь каждого христианина, каждого рода христианского, как учит нас Церковь. Он просто провоцирует людей. Были горячие головы, которые сначала хотели разгромить тот бар, где он работает, вместе с ним. Я не стал этого допускать. Мы живем в правовом государстве, в этом должны разбираться правоохранительные органы.