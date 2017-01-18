«Если ты живёшь своей жизнью, то не лезь к нам, православным». Священник из Прикамья рассказал о суде с атеистом

Posted 18 января 2017, 04:07
Published 18 января 2017, 04:07
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
С апреля по июль 2016 года атеист Артём Ефремов разместил на своей странице Вконтакте несколько карикатур на иконы. За «публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики» молодого человека привлекли к административной ответственности и штрафу в 50 тыс. рублей. Он пытался оспорить решение суда, но 9 января 2017 года Осинский районный суд оставил наказание без изменений. После этого молодой человек связался с редакцией Properm.ru чтобы поделиться своей точкой зрения на ситуацию. По его мнению, истинная причина судебного иска была в личной неприязни со стороны местного священника.
Мы связались с настоятелем Свято-Троицкого собора в городе Оса протоиереем Сергием Крыловым. Вчера, 17 января, мы встретились с ним в Перми и богослужитель рассказал свою версию истории.
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— Артём утверждает, что настоящая причина судебного разбирательства это личная неприязнь к нему с вашей стороны, так ли это?
— Никакого конфликта у меня с гражданином Ефремовым нет. Есть только нарушения законодательства с его стороны за которое он был привлечен к административной ответственности. Он оскорблял предстоятелей Русской православной церкви, Святейшего Патриарха, духовенство и просто верующих людей, называя нас «верунами». Он начал глумиться над святынями нашей Церкви: разместил одну карикатуру, вторую, третью. Последней была карикатура на икону Божией Матери «Знамение». А как он «поздравил верунов» с праздником Пасхи? Разместил карикатуру на Распятие Спасителя. Всё это он делал сознательно. Комментировал свои дела отборным матом.
— Как вообще эта ситуация дошла до суда?
— Ко мне стали подходить люди: воспитанники воскресной школы, прихожане и не только. Они были возмущены этим безобразием, просили это пресечь. «Батюшка, почему мы должны терпеть подобное богохульство, нужно что-то с этим делать», — говорили они. В результате мы написали заявление в прокуратуру. Попросили провести проверку, есть ли нарушение закона в его поведении. Позже, по материалам расследования, Следственный комитет направил дело в суд.
— Что именно оскорбило ваших прихожан в опубликованных карикатурах?
— Я вам приведу простой пример. Он может быть неприятным для вас, но тем не менее. Один «продвинутый» человек нашел в интернете фотографию вашей мамы. Нарисовал ей рога и копыта, в зубы — сигарету, в руку — бутылку водки. Вы ему говорите: «Уважаемый, что ты делаешь, зачем? », а он отвечает: «Не волнуйся дорогой, это у нас юмор такой, безобидная картинка. Мы тут удовольствие, понимаешь, получаем». Какова будет ваша реакция? Также и здесь. Матерь Божия — это матерь каждого христианина, каждого рода христианского, как учит нас Церковь. Он просто провоцирует людей. Были горячие головы, которые сначала хотели разгромить тот бар, где он работает, вместе с ним. Я не стал этого допускать. Мы живем в правовом государстве, в этом должны разбираться правоохранительные органы.
— По мнению Ефремова, поводом для иска также стал его диалог в группе «Подслушано Оса» с игуменом Амвросием. Как вы это прокомментируете?
— Это было уже после нескольких его публикаций карикатур на Святыни. Пресс-служба благочиния разместила информацию о богослужениях в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Он зачем-то влез туда, разместил карикатуру на икону Божьей Матери «Знамение». Отец Амвросий хотел вразумить его.
— Что вы можете сказать о заявлениях Артёма о том, что вы называли его сатанистом и оскорбляли во время суда?
— Есть видео всего судебного заседания, того как он себя вел. После вынесения приговора на втором заседании он чуть не развязал драку. Секретарь суда мне предлагала написать заявление, подкрепить его записью и привлечь его к ответственности за такое поведение. Я не стал этого делать.
— Пытались ли вы решить дело без судов, беседой, ведь Церковь учит прощать?
— После первого заседания суда у нас был разговор, на котором присутствовали его работодатели, я, благочинный храмов Осинского округа игумен Амвросий и еще один очень уважаемый в нашем городе человек. Мы пытались объяснить ему, что он неправильно поступил и попросили его, раз он публично оскорблял Церковь, написать публичное извинение. Тогда бы мы обратились к суду с просьбой отменить или смягчить приговор. Он согласился на это, кивнул головой, мои слова подтвердят все присутствовавшие во время беседы. Однако никаких извинений от него не последовало, наоборот, он стал ещё больше усугублять ситуацию. Никто не хотел его судить и наказывать, просто хотели, чтобы он остановился.
— Но ведь вы просили максимальное наказание для него?
— Во второй раз да, просил, но после разговора. Человек не понял свои деяния.
— Артем говорит, что его жена боится выходит на улицу и то, что ему намекали перестать себя так вести или будут последствия? Известно ли вам что-то об этом?
— Никто ему ничего не намекал и намекать не будет. Кому он нужен?
— Вы обсуждали этот инцидент с Епархией? Что они говорт вам об этом?
— Знаете, мне здесь не нужно ничего обсуждать с Епархией. Я действую как гражданин и как верующий человек. В первую очередь я христианин, а не священник.
— Если череда судов не закончится (он будет подавать апелляции) и ситуация вызовет общественный резонанс, вы будете просить помощь Епархии?
— Я буду выступать как гражданин и настоятель храма. Буду отстаивать свою позицию и позицию моих прихожан, которые попросили меня заняться этим делом.
— Вы считаете, что он просто привлекает внимание к себе со стороны общественности и СМИ?
— Конечно. Знаете, ведет себя как нашкодивший школьник. Играл во дворе, пнул по мячу, попал в стекло. А то, что мяч в окно прилетит он не знал. Стекло вставлять новое денег нет. Однако самое страшное и самое неприятное то, что он не осознает своих деяний.
— Из беседы с Артёмом становится понятно, что по его мнению РПЦ «купается в деньгах». Как живет ваш храм, достаточно ли средств?
— Я вас приглашаю приехать к нам в храм и посмотреть, в каком состоянии он находится. Вы увидите сами каким трудом приходится его восстанавливать, привлекать средства при помощи грантов, чтобы залатать дыры.
— Артём настаивает на том, что он гражданин, который открыто выразил свое мнение. Как по вашему мнению атеистам стоит выражать свою позицию, чтобы не провоцировать конфликтов?
— Если ты человек живущий своей жизнью, то занимайся своими делами не лезь к нам, православным. Воспитывай дочь, работай. Раз ты такой умный и продвинутый человек, то зачем ты целенаправленно публикуешь такие карикатуры?
За христианскую веру наши деды и прадеды проливали свою кровь и отдавали свою жизнь. Их расстреливали, кололи штыками, закапывали живых в землю. Сколько православных погибло в тюрьмах, на каторгах? Сотни мучеников и исповедников российских воссияли в 20 веке: тысячи прославленных в лике святых, десятки и сотни тысяч ведомых Богу. Они воссияли на небе и до скончания веков будут непрестанными молитвенниками и ходатаями за нас, за наше отечество. Это надо уважать и понимать, что есть грань, которую переходить никому нельзя. Личное отношение к священнослужителю — это одно. Наши святыни — другое.
Гражданин Ефремов ждал реакции. Реакция не заставила себя долго ждать — штраф в 50 тыс. рублей. Если подобные действия с его стороны последуют в дальнейшем — уголовное дело. Возможно, для кого-то этот пример будет уроком. Люди должны думать, что они делают. Всё таки мы живем в государстве, в цивилизованном обществе.