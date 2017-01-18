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Posted 18 января 2017, 11:56

Published 18 января 2017, 11:56

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Виновник аварии на газопроводе в Соликамске заплатит больше трех млн рублей

18 января 2017, 11:56
Организация проводила несанкционированные земляные работы в охранной зоне газораспределительных сетей.

«ЭнергоСтройИнжиниринг», виновник аварии на газопроводе высокого давления в Соликамске, произошедшей 13 декабря 2016 года, возместит нанесенный ущерб. Организация проводила несанкционированные земляные работы в охранной зоне газораспределительных сетей.

Размер компенсации составит 3,15 млн рублей. Именно столько АО «Газпром газораспределение Пермь» потратило на ремонтно-восстановительные работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации и повторный пуск газа потребителям. Средства должны быть выплачены газовой компании до конца января.

#Происшествия#Газ#Соликамск
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