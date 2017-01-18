Виновник аварии на газопроводе в Соликамске заплатит больше трех млн рублей

Размер компенсации составит 3,15 млн рублей. Именно столько АО «Газпром газораспределение Пермь» потратило на ремонтно-восстановительные работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации и повторный пуск газа потребителям. Средства должны быть выплачены газовой компании до конца января.