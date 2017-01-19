АО «Минеральные удобрения» подвели итоги социальной и благотворительной деятельности в 2016 году

Одно из важнейших направлений благотворительности завода — «УРАЛХИМ — ветеранам». По этой программе осуществляется поддержка Совета ветеранов «ПМУ», в котором насчитывается сегодня около 350 человек. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление пенсионеров: им выдаются сертификаты на посещение массажа, занятий в бассейне, приобретаются путёвки в санатории и профилактории. Предприятие поддерживает творческую и спортивную жизнь бывших работников, а также организует для них праздничные мероприятия с развлекательной программой по различным поводам.