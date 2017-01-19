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Posted 19 января 2017, 10:57

Published 19 января 2017, 10:57

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В Перми ищут жертв финансовой пирамиды «Алмида»

19 января 2017, 10:57
На сегодняшний день в качестве потерпевших следствием признано 20 человек. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Пермские полицейские ищут людей, пострадавших от действий компании «Алмида». В 2013 и 2014 годах злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства граждан.

Мошенники раз­местили в интернете информацию о начале привлечения краткосрочных инвестиций в компании «Almida Finance LTD» и «Almida Group LTD». Обещая вернуть денежные средства в размере 240% годовых и выше. На самом деле механизм выплаты предполагался по принципу «финансовой пирамиды». На сегодняшний день в качестве потерпевших следствием признано 20 человек. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Всех, кто пострадал от деятельности компании «Алмида», полиция просит обратиться в отдел полиции № 6 по адресу г. Пермь ул. Екатерининская, 44. Телефон: 8 (342) 218–88–43.

#Банки#Финансовая пирамида#Мавроди#Ммм
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