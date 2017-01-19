В Перми ищут жертв финансовой пирамиды «Алмида»

Posted 19 января 2017, 10:57
Published 19 января 2017, 10:57
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Пермские полицейские ищут людей, пострадавших от действий компании «Алмида». В 2013 и 2014 годах злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства граждан.
Мошенники разместили в интернете информацию о начале привлечения краткосрочных инвестиций в компании «Almida Finance LTD» и «Almida Group LTD». Обещая вернуть денежные средства в размере 240% годовых и выше. На самом деле механизм выплаты предполагался по принципу «финансовой пирамиды». На сегодняшний день в качестве потерпевших следствием признано 20 человек. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей.
Всех, кто пострадал от деятельности компании «Алмида», полиция просит обратиться в отдел полиции № 6 по адресу г. Пермь ул. Екатерининская, 44. Телефон: 8 (342) 218–88–43.