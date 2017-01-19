В Перми ищут жертв финансовой пирамиды «Алмида»

Мошенники раз­местили в интернете информацию о начале привлечения краткосрочных инвестиций в компании «Almida Finance LTD» и «Almida Group LTD». Обещая вернуть денежные средства в размере 240% годовых и выше. На самом деле механизм выплаты предполагался по принципу «финансовой пирамиды». На сегодняшний день в качестве потерпевших следствием признано 20 человек. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей.