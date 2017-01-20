«Я многое умею»: экс-инкассатор Александр Шурман ищет работу

Posted 20 января 2017, 05:13
Published 20 января 2017, 05:13
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Бывший инкассатор Александр Шурман, ограбивший в 2009 году банк на 250 млн рублей, ищет работу с зарплатой 30–40 тыс. рублей. За помощью в поисках он обратился в «КП-Пермь».
«Я многое умею: в строительство могу пойти, могу водителем автобуса быть, только права восстановить нужно. В автомастерской могу работать! Готов поначалу даже учеником пойти, обучиться. Электриком, станочником могу быть, могу товар возить, экспедитором работать! Я знаю, что устроюсь, но хотелось бы побыстрей! Я не пью, не курю, руки на месте! », — цитирует издание «грабителя века».
Шурман поясняет, что недавно ему пришли «письма счастья» из налоговой службы. Ему необходимо выплатить 25 тыс. рублей, которые «тянутся» за ним с прежней работы ЧП-шником. Грозят уголовной ответственностью. «Для меня, неработающего пока человека, это просто неподъемная сумма», — переживает он.
Раздумывая о своем предназначении, бывший инкассатор подумывает даже о том, чтобы стать тамадой. Он, по его словам, быстро и креативно пишет стихи, приуроченные к праздничным датам. Перед Новым годом он впервые после освобождения увидел 11-летнего сына, который сейчас живет с матерью: пришел к нему в гости в костюме Деда Мороза, подготовив новогоднее шоу.
Каникулы Шурман провел вместе с ребенком у мамы в деревне. Для сына построил горку и 4-метрового Деда Мороза, расскрасив его красками. К нему вся деревня приходила салюты пускать.
Александр стал знаменит настолько, что его теперь узнают прохожие. По его словам, относятся к нему не как к преступнику, а как к добропорядочному человеку.
«И на улицах и в автобусах! Многие подходят, здороваются. Прошлись как-то по Верещагино с сестрой, а вечером она мне интернет показывает, там написали: «Наш город Верещагино вошел в историю! Сегодня днем в нашем магазине был замечен самый известный «грабитель века» Александр Шурман!», — говорит экс-инкассатор.