«Я многое умею»: экс-инкассатор Александр Шурман ищет работу

Раздумывая о своем предназначении, бывший инкассатор подумывает даже о том, чтобы стать тамадой. Он, по его словам, быстро и креативно пишет стихи, приуроченные к праздничным датам. Перед Новым годом он впервые после освобождения увидел 11-летнего сына, который сейчас живет с матерью: пришел к нему в гости в костюме Деда Мороза, подготовив новогоднее шоу.