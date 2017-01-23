Только 8 квартир в ЖК «Аврора» по специальной цене

Выбирая ЖК «Аврора», будущий владелец получает квартиру с качественной подготовкой под чистовую отделку в одном из наиболее комфортных и ярких жилых комплексов Перми. И сможет обустроить по собственному вкусу свое новое жилье: уникальность проекта в том, что вы имеете возможность перепланировать свою новую квартиру на свой вкус и по своему усмотрению. На полу сделана финишная стяжка, под которой проходит лучевая разводка отопления, выполнено полное подключение электроэнергии с установкой розеток и выключателей, установлена качественная входная дверь. Во дворе располагается современный детский игровой комплекс. Огороженная охраняемая территория, наличие подземного паркинга, холлы с дизайнерской отделкой, панорамные окна квартир и лоджий, выходящие на пешеходную улицу Крупской.