Только 8 квартир в ЖК «Аврора» по специальной цене

Posted 23 января 2017, 07:07
Published 23 января 2017, 07:07
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Девелопер проекта ЖК «Аврора» компания PAN City Group реализует последние квартиры с выгодой до 280 тыс. рублей. В 3-й очереди жилого комплекса «Аврора» осталось всего восемь квартир. Это уникальное предложение дает вам возможность приобрести уже готовое жилье — от 57 тыс. рублей за 1 кв.м:
Выбирая ЖК «Аврора», будущий владелец получает квартиру с качественной подготовкой под чистовую отделку в одном из наиболее комфортных и ярких жилых комплексов Перми. И сможет обустроить по собственному вкусу свое новое жилье: уникальность проекта в том, что вы имеете возможность перепланировать свою новую квартиру на свой вкус и по своему усмотрению. На полу сделана финишная стяжка, под которой проходит лучевая разводка отопления, выполнено полное подключение электроэнергии с установкой розеток и выключателей, установлена качественная входная дверь. Во дворе располагается современный детский игровой комплекс. Огороженная охраняемая территория, наличие подземного паркинга, холлы с дизайнерской отделкой, панорамные окна квартир и лоджий, выходящие на пешеходную улицу Крупской.
Плати 30% и заселяйся!
Уникальным условием от PAN City Group для вас станет специальная рассрочка на последние квартиры в ЖК «Аврора» сроком на 1 год с возможностью заселения при внесении платежа в размере 30% от стоимости квартиры. Машиноместа по специальной цене — 495 тыс. рублей с возможностью рассрочки до 1 года, а так же возможность воспользоваться ипотекой от банков-партнеров по льготным ставкам.
Для каждого покупателя ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!
Внимание: предложение действует, пока квартиры есть в наличии!
Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а или звоните по тел.: (342) 257–17–17.