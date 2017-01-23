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Posted 23 января 2017, 07:07

Published 23 января 2017, 07:07

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Только 8 квартир в ЖК «Аврора» по специальной цене

23 января 2017, 07:07
В новом жилом комплексе «Аврора» на ул. Крупской, 67 можно приобрести квартиру напрямую от застройщика PAN City Group. Последние восемь квартир предлагаются по цене от 2,5 млн. рублей!

Девелопер проекта ЖК «Аврора» компания PAN City Group реализует последние квартиры с выгодой до 280 тыс. рублей. В 3-й очереди жилого комплекса «Аврора» осталось всего восемь квартир. Это уникальное предложение дает вам возможность приобрести уже готовое жилье — от 57 тыс. рублей за 1 кв.м:

  • однокомнатные квартиры от 2,5 млн. рублей,
  • двухкомнатные квартиры от 3,6 млн. рублей,
  • трехкомнатная квартира за 4,6 млн. рублей.

Выбирая ЖК «Аврора», будущий владелец получает квартиру с качественной подготовкой под чистовую отделку в одном из наиболее комфортных и ярких жилых комплексов Перми. И сможет обустроить по собственному вкусу свое новое жилье: уникальность проекта в том, что вы имеете возможность перепланировать свою новую квартиру на свой вкус и по своему усмотрению. На полу сделана финишная стяжка, под которой проходит лучевая разводка отопления, выполнено полное подключение электроэнергии с установкой розеток и выключателей, установлена качественная входная дверь. Во дворе располагается современный детский игровой комплекс. Огороженная охраняемая территория, наличие подземного паркинга, холлы с дизайнерской отделкой, панорамные окна квартир и лоджий, выходящие на пешеходную улицу Крупской.

Плати 30% и заселяйся!

Уникальным условием от PAN City Group для вас станет специальная рассрочка на последние квартиры в ЖК «Аврора» сроком на 1 год с возможностью заселения при внесении платежа в размере 30% от стоимости квартиры. Машиноместа по специальной цене — 495 тыс. рублей с возможностью рассрочки до 1 года, а так же возможность воспользоваться ипотекой от банков-партнеров по льготным ставкам.

Для каждого покупателя ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!
Внимание: предложение действует, пока квартиры есть в наличии!

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а или звоните по тел.: (342) 257–17–17.

На правах рекламы.

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